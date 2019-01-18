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رانيا يوسف .. تتحدى البرد بـ "المايوه " فى "فوتوسيشن" جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تحت شعار " تحدى البرد " نشرت الفنانة رانيا يوسف، "فوتوسيشن" داخل حمام السباحة، وكتبت تعليقا "هوه ده التحدى الحقيقى، تحدى البرد".

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تحدى البرد رانيا يوسف توجه العاصفة بالمايوه

 

رانيا يوسف
رانيا يوسف تدشن تحدى البرد

 

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رانيا يوسف تواجه العاصفة بالمايوه فى تحدى البرد

 

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رانيا يوسف تواجه العاصفة بالمايوه

 

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رانيا يوسف فى جلسة تصوير جديدة

 

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تحدى البرد الفنان رانيا يوسف تواجه موجة البرد بالمايوه

 

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رانيا يوسف فى تحدى البرد

 

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