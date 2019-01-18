رانيا يوسف .. تتحدى البرد بـ "المايوه " فى "فوتوسيشن" جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار " تحدى البرد " نشرت الفنانة رانيا يوسف، "فوتوسيشن" داخل حمام السباحة، وكتبت تعليقا "هوه ده التحدى الحقيقى، تحدى البرد".

تحدى البرد رانيا يوسف توجه العاصفة بالمايوه

رانيا يوسف تدشن تحدى البرد

رانيا يوسف تواجه العاصفة بالمايوه فى تحدى البرد

رانيا يوسف تواجه العاصفة بالمايوه

رانيا يوسف فى جلسة تصوير جديدة

تحدى البرد الفنان رانيا يوسف تواجه موجة البرد بالمايوه

رانيا يوسف فى تحدى البرد

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