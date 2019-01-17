يسرا اللوزي ساحرة في جلسة تصوير مبتكرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية يسرا اللوزي لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.

يسرا ظهرت في الصور بلوك ساحر متميز، فاختارت طلة متجددة أظهرت وجهها كلوحة فنية وضع فيها علاء التونسي خبرته ليخرج من خلال فرشاة ماكياجه أجمل التعبيرات بالاستعانة بملامح يسرا الجميلة.

الفنانة الشابة اختلف ماكياجها وتنوع بين الثقيل والباهت لتعطي لجمهورها أكثر من لوك، بينما أظهرت يسرا دلع وخفة من خلال حبات الفراولة التي بين شفتيها، واستطاعت كاميرا عاشور أن تلتقط لها أجمل الصور.

شعر يسرا القصير لم ينتقص من أنوثتها، ولكن أعطاها ميزة خاصة فبدت أكثر تألقا من خلال تسريحة صبيانية متهورة جذابة.

جمهور الفنانة المصرية تغزل في اللوك الذي ظهرت به من خلال عدد من التعليقات وعبر عن إعجابه بصورها التي أظهرت جمالها وأنوثتها.

الفنانة الشابة انضمت مؤخرا لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وذلك بعد ان انضم إليه الفنان أحمد عبدالعزيز وهشام سليم، وقالت يسرا اللوزي إن المسلسل سيغير جلدها تماما.

يسرا شاركت العام الماضي في شهر رمضان من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، مع يحيى الفخراني وميرفت أمين.