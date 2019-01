برادلي كوبر كان الناس يظنونه فتاة فتدرّب ليصبح نينجا.. وواعد أهم جميلات هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - ولد برادلي تشارلز كوبر في 5 كانون الثاني/يناير عام 1975، هو ممثل أميركي ومخرج سينمائي، وقد رشح لجوائز عديدة بما في ذلك أربع جوائز أكاديمية، وجائزتي غرامي وجائزة توني.

ظهر ​برادلي كوبر​ في مجلة Forbes Celebrity 100، بعد حصوله على لقب أكثر شخصية مؤثرة في العالم في عام 2015، حققت أفلامه 7.8 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وأختير كأفضل ممثل في العالم لمدة ثلاث سنوات.

طفولته

عاش برادلي كوبر في فيلادلفيا، عمل لدى شركة ناشونال إن بي سي، وكان والده تشارلز كوبر من أصل أيرلندي ويعمل سمسار بورصة، في حين والدته من أصول ايطالية، لديه أخت أكبر منه سناً وإسمها هولي، تعلّم ونشأ برادلي كوبر تربية مسيحية كاثوليكية.

أُصيب برادلي كوبر بورم في أذنه أدى الى ثقب في الطبلة، عندما بدأ يتعلم الغوص. ويقول إن الناس كانوا يظنون أنه فتاة لأن أمه كانت تبقي شعره طويلاً، لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح بارعاً في الهوايات الرياضية، فكان يمارس كرة السلة وكان ممتازاً في الطهي.

إنضم برادلي كوبر الى الأكاديمية العسكرية، وإنتقل معها إلى اليابان ليصبح نينجا، عرّفه والده على أفلام مثل The Elephant Man، التي ألهمته ليكون ممثلاً. يقول برادلي كوبر إن والديه كانا خائفين عليه بعد إختياره دخول عالم التمثيل، لكنهما غيّرا رأيهما بعد أن شاهداه يلعب دور جوزيف ميريك في مقتطفات من مسرحية The Elephant Man، وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية في عام 1993، درس في جامعة فيلانوفا لمدة عام قبل أن ينتقل إلى جامعة جورج تاون، وتخرج برادلي كوبر حاصلا على بكالوريوس في الآداب في اللغة الإنكليزية، في عام 1997 بتقدير ممتاز.

أ ول ظهور تلفزيوني له

تعرف الجمهور على برادلي كوبر عبر مسلسل Sex and the City الذي عرض بجزئه الاول في عام 1999، حين ظهر بدور صغير أمام الممثلة سارة جيسيكا باركر. بعدها عمل برادلي كوبر كمقدم برنامج Travel-adventure Globe Trekker.

في عام 2000 حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في التمثيل من مدرسة Actors Studio Drama School، في New School في مدينة نيويورك. وأثناء الدراسة في مدينة نيويورك، عمل كبواب في أحد الفنادق، وتفاعل لفترة وجيزة مع ​روبرت دي نيرو​ في جلسة قصيرة بينهما. بعدها إنطلق برادلي كوبر الى عالم السينما، وقدم أفلاماً عديدة حققت نجاحاً كبيراً مثل : Wedding Crashers (2005), The Hangover (2009), Limitless (2011), Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013), .Guardians of the Galaxy (2014), American Sniper (2014) and A Star Is Born (2018)

حياته العاطفية

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2006 أعلن برادلي كوبر خطوبته من الممثلة ​جينيفر إسبوزيتو​، تزوج الثنائي في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. لم يدم زواجهما كثيراً إذ تقدّمت إسبوزيتو في أيار/مايو عام 2007 بدعوى طلاق، تم الانتهاء منها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وقبل زواجه، إلتقى رينيه زيلويغر أثناء تصويره Case 39 في عام 2006، وتكهنت وسائل الإعلام حول وجود علاقة بينهما في عام 2009 عندما صدر الفيلم، على الرغم من رفضهما الحديث عن علاقتهما إلا أنهما ظهرا سوياً في العديد من المناسبات، وفي عام 2011 ذكرت وسائل الإعلام أن علاقتهما إنتهت. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، دخل برادلي كوبر في علاقة مع زوي سالدانا إنتهت في كانون الثاني/يناير عام 2013، وفي آذار/مارس عام 2013 واعد عارضة الأزياء ​سوكي ووترهاوس​، وإنتهت العلاقة في آذار/مارس عام 2015. وفي الشهر التالي بدأ برادلي كوبر واعد عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​، وفي تشرين الثاني/نوفمبر إنتقل إلى شقتها في نيويورك، وفي آذار/مارس عام 2017 أنجبت إيرينا شايك من برادلي كوبر إبنتهما "ليا".

أُصيب والده ب​السرطان​ ووفاته أثّر عليه كثيراً

في عام 2011 توفي والد برادلي كوبر بمرض سرطان الرئة، وإنتقل إلى لوس أنجلوس مع والدته.

يقول برادلي كوبر إنه خلال مرض والده كان محظوظاً جداً، لأنه كان قادراً على وضع كل شيء على حدى، وأن يركز على الإهتمام به. ومنذ ذلك الحين دعم كوبر المنظمات التي تساعد في مكافحة السرطان، وفي حزيران/يونيو عام 2014 إنضم برادلي كوبر إلى مجلس إدارة الجمعية الخيرية " Hole in the Wall Gang Camp"، وهي تخدم الأشخاص الذين يعانون من السرطان، وقد عمل كمنتج تنفيذي لبرنامج خاص لجمع التبرعات تم عرضه في أيلول/سبتمبر عام 2016.