فضائح 2018: فنانات وإعلاميات نجمات دعارة.. وإبن مصمم الأزياء يضبطه مع عشيقه

ميرنا وليد - بيروت - عام كامل طارت خلاله ​عصفورة الفن​ في السماء واستوقفتها العديد من ال​فضائح​ التي همستها لنا، ونقلناها للقراء من دون أن نذكر أسماء أبطالها حرصاً منا على الوقوف عند حدود المهنية.

عصفورة الفن التي رُشقت بالحجارة طوال عام 2018 واصلت تحليقها عالياً غير آبهة للثرثرة على الأرض، ومع نهاية العام الحالي نكشف لكم عن الفضائح التي حصدت نسب قراءة عالية عبر ​موقع الخليج 365​.

الفضائح الأكثر قراءة للعام 2018 أتت على الشكل التالي:

فنانة تحصل على شقة مقابل خدماتها الجنسية لرجل خليجي وما حصل بعدها لم يكن في الحسبان

فنانة معروفة تمارس الجنس مع أزواج صديقاتها وهكذا كانت ردة فعل زوجها المستقبلي

فنانة تعمل في الدعارة وهذه ثروتها

مذيعة تمارس الجنس مع عشيقها خلال برنامجها الصباحي

فضيحة.. تسريب فيديو لفنانة عربية وهي تمارس الجنس مع حبيبها وزملاؤها يؤكدون هويتها!

خبر طلاق الفنانة ومدير أعمالها يصدم الناس وزوجته الأولى تنكر الحقيقة

مصمم أزياء يمارس الجنس مع عشيقه وإبنه يراهما عاريين

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الجنس يجمع بطلي مسلسل في كواليس التصوير

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منتج يمارس الجنس مع ممثلة وهذا دور خطيبها

إعلامية تمارس الجنس مع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وتصدم زميلها بردها عليه

إعلامية معروفة تخون زوجها مع النجم الجميل

بعد أن جمعهما الجنس..النجمة مصدومة وتكتشف حقيقة شريكها

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نجم شهير متزوج يستدرج الفتيات الصغيرات في السن لممارسة الجنس معه

سياسي يمارس الجنس مع أصدقائه وماذا عن تسريب صوره؟

إعلامي يمارس الجنس مع الرجال وهذا ما يفعله بشقيقته

فنانة تعمل في الدعارة تطرد مدير أعمالها..لن تصدقوا ما هي مهنته الجديدة