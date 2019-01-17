بعد فيديو أبراج الكويت.. مي العيدان تصدم سما المصري بهذا القرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، بقرار منعها من دخول الكويت بسبب فيديو الأبراج المسيء.

وقالت العيدان في فيديو نشرته عبر صفحتها على "انستغرام": "اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الصادم".

وأضافت العيدان: "أنا زعلانة منا راضية لأنه بعد استضافتها طلعنا منها - سما - الوجه المشرق غير المعرف عنها بالسوشيال ميديا".

وأوضحت الإعلامية الكويتية، أن سما لم ترتكب اي إساءة خلال استضافتها في البرنامج، لكن القرار جاء بسبب نزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت.

يذكر أن سما المصري أثارت جدلا بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلال وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.

وتسبب فيديو الأبراج في شن هجوم على "المصري"، حيث هاجمتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وقالت في فيديو له: "إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء”.

كما شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حملة انتقادات لاذعة على الفنانة الاستعراضية سما المصري بعد الفيديو المثير الذي نشرته أثناء تواجدها في البلاد.