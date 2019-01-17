اصالة عن رزان: “الله يقصف عمرها ياربّ”

كتب امير فتحي في الخميس 17 يناير 2019 02:22 صباحاً -

تفاعلت النجمة السورية اصالة مع برنامج “انا هيك” الذي يقدمه الاعلامي نيشان على شاشة تلفزيون الجديد اللبناني.

وعلقت اصالة قائلة: “بالنّسبه لرزان الله يقصف عمرها ياربّ

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