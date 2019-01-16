بالفيديو.. أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه ملكش مكان

أحمد سعد كتب - أحمد أيوب: طرح النجم أحمد سعد، منذ قليل، أحدث أغانيه، بعنوان "ملكش مكان"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والقنوات الفضائية. الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والقنوات الفضائية. والأغنية جرى تصويرها علي طريقه الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو. يذكر أن الكليب يعرض حاليًا على شاشة "مزيكا".

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