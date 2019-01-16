شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل رشدى أباظة بعد استبعاده من بطولة فيلم "مراتى مدير عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1962 نجح الثنائى رشدى أباظة وشادية بفيلمهما "الزوجة 13" واستغلالاً لذلك النجاح الكبير وقتها اتفق صناع على فيلم "مراتي مدير عام"، مع النجم الكبير رشدى أباظة، ليشارك شادية بطولة الفيلم عام 1966 وبالفعل وافق رشدي وحصل علي 2000 جنيه عربون وهو رقم ليس بقليل في ذلك الوقت.

بعد الاتفاق مع أباظة علي بطولة الفيلم، تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من النجمة شادية وقتها، وبعد زواجهما وجدا الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما بالقيام ببطولات معا، لذلك كانت هناك رغبة لاستبدال رشدي أباظة بصلاح ذو الفقار في بطولة "مراتي مدير عام"، ولكن لم يجرؤ أحد علي إبلاغ رشدي بالأمر.

مع أول يوم تصوير للفيلم في استوديو نحاس ودون علم أباظة تفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الأستوديو وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملين والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدى إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل رشدي بالديكور.

توقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي وقد أحرق الديكور أو هشمه، لكنهم تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الأستوديو وإلى جواره 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم ورقة مكتوب بها أخي صلاح أتمنى لك التوفيق.

وبعد تلك الواقعة ونجاح فيلم مراتي مدير عام، لم ينقطع عمل شادية مع رشدي، حيث تخطيا الموقف وقدما نجاحات سويًا.