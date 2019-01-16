فرقة ريد هوت تشيلى بيبرز تغنى لأول مرة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور المزيكا المصرى لحضور أولى حفلات فرقة الروك الأمريكية العالمية ريد هوت تشيلي بيبرز Red Hot Chili Peppers فى مصر، فى ليلة موسيقية ضخمة تحت سفح الأهرامات، وذلك فى تمام الثامنة مساء الجمعة 15 مارس. وتنثر الفرقة العالمية Red Hot Chili Peppers وبحسب الترجمة الحرفية للاسم "رذاذ فلفلفها الأحمر الحار" لأول مرة فى الأجواء المصرية، فرقة الروك الحائزة على 7 جوائز جرامى وباعت أكثر من 80 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم، وما زالت متربعة على عرش مزيكا الروك العالمية مع اقترابها من الاحتفال بذكراها الأربعين على بداية رحلتها الغنائية عام 83، وتقدم خلال موسيقاها توليفة روك سماعية بين الفانك والبانك والهارد روك، وأطلت بأول ألبوماتها "بلود شوغر سكس ماجيك" عام 91، ومن أشهر ألبوماتها "كاليفورنيكايشن" الذى تخطت مبيعاته وحده 15 مليون نسخة منذ 12 سنة، وأطلت منذ سنتين بألبومها الأخير الحادى عشر "ذا جيتواى".

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