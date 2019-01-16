66 صورة : تحدّي الـ 10 سنوات... النجمات يرفعن شعار "كل ما تكبر تحلى"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يناير 2019 08:51 مساءً - اجتاح تحدي " الـ10 سنوات" حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي طوال يوم أمس، وظهرت أغلب النجمات في صورهنّ الحديثة أكثر شبابًا وأناقة وجمالًا من صورهنّ القديمة، بينما اعتمد البعض منهنّ على خفة الدم، وتوقّف أغلبهنّ أمام السنوات العشر الماضية بالكثير من الدهشة.

الفنانة ليلى علوي انضمت لقائمة النجوم الذين خاضوا تحدي العشر سنوات، وظهرت ليلى في الصورتين التي نشرتهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، من دون وجود فوارق، حيث أكد متابعوها أنها تزداد جمالًا كلما تقدّم بها العمر.







المطربة أحلام شاركت في التحدي فجر اليوم الأربعاء عبر حسابها بموقع انستقرام، وعلقت برسالة مثيرة كالعادة قائلة: ألبومي "هذا أنا" في ٢٠٠٩ وأغنيتي "أحلف"٢٠١٩، بس ما أقول إلا مقولتي العظيمه "ف د ي ت ن ي" فديتني بنت الشوامس، حنّا نقول بنت العرب كل ما تكبر تزين، إحم إحم اتكلم بشكل عام.

الفنانة شيماء سيف المعروفة ببدانتها، اخترعت طريقة جديدة تمامًا لخوض التحدي، بأن نشرت صورة حديثة لها وأخرى للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدوّن عليها عام 2019 – 2029، وعلقت عليهما عبر حسابها بموقع انستقرام قائلة: تحدي العشر سنوات بس للمستقبل.. مفيش مستحيل"، مشيرة إلى أنها ستكون في شكل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد 10 سنوات قادمة.

الفنانة دينا الشربيني تعشق خوض التحديات، ولا تخلو مشاركتها دومًا من إثارة الجدل، ولكنها أحسنت اختيار صورتين لها من عامي 2008 و2018، حيث ظهرت بالملامح نفسها تقريبًا، مع لون الشعر الأصفر المموج فى الصورتين، وتركت خاصية التعليق متاحة للجميع، وعلى غير العادة أشاد الجميع بشكلها من دون السخرية المعتادة.

الفنانة رانيا يوسف، اختارت المشاركة في التحدي بصورة لها من كواليس المسلسل الذي شهد تألقها "حرب الجواسيس"، وحولت التحدي إلى مسابقة بعدما امتحنت متابعيها في اسم شخصيتها داخل المسلسل، وعلقت قائلة: الوقت يمر بسرعة كبيرة، ولا أستطيع أن أصدّق أنّ مسلسل حرب الجواسيس مر عليه 10 سنوات، موجهةً لجمهورها سؤالًا: هل تستطيعون تذكّر اسمي في حرب الجواسيس؟.



الفنانة نسرين أمين، وضعت نفسها في موقف حرج بعدما شاركت في تحدي الـ10 سنوات، بنشر صورة مجمّعة لها عبر حسابها بموقع انستقرام، الأولى من العام 2009 والثانية من عام 2019، ولاحظ الجميع حجم جراحات التجميل التي خضعت لها، وتساءل أغلبهم عن مصير "الحسنة" التي كانت تعلو شفاهها.

الفنانة منة فضالي خاضت تحدي العشر سنوات، مؤكدة أنّ العمر مجرد رقم بالنسبة إليها، وواضح أنها تأثرت بفارق الصورتين، فعلّقت قائلة: التغيّر مش عمر ورقم بالنسبالي، التغيّر فكر وأخلاق وتربية، الملامح بتتغيّر فعلًا، لكنّ الجوهر عمره ما بيتغيّر ودي أحسن حاجة فيا، إني زي ما انا يمكن أكون اتغيّرت شوية، بس لأن الناس والظروف هما ليهم الفضل ده، بس في النهاية أنا منة مش منة فضالي.

الفنانة رشا مهدي تحدت كل النجمات المشاركات بنشر صورتين لها عبر حسابها على موقع انستقرام الأولى من عام 2007 عندما شاركت فى فيلم "واحد من الناس" أمام الفنان كريم عبد العزيز، والثانية من عام 2017 من جلسة تصوير لإحدى أشهر ماركات المجوهرات، وعلقت قائلة: أنا ممكن أزود عن الـ ١٠ سنين بس مراعاةً لنفسية المنافسين.

الفنانة ناهد السباعي تعرضت كالعادة للسخرية بعد خوضها تحدي العشر سنوات، بنشرها صورة لها هي ووالدتها بفارق ٢٠ عامًا وليس ١٠ سنوات، وظهرت ناهد في الصورة الأقدم وهي طفلة، وهو ما عرّضها للسخرية، وأكد المتابعون أنها تخشى نشر صورتها وهي في فترة المراهقة.

الزوجان أحمد داود وعلا رشدي، الثنائي الوحيد الذي خاض تحدي العشر سنوات بصورة لهما معًا، ليؤكدا أنّ الحب حافظ على شبابهما طوال السنوات العشر.

الفنانة هنا شيحة خضعت لتحدي الـ١٠ سنوات، واتفق الجميع على أنّ صورتها من العام 2008 أجمل بكثير من صورتها الحديثة عام 2018، وأكدوا أنها كانت تتمتع بالبراءة والجمال، والآن تركز على الجمال والأنوثة فقط.

إيمان العاصي تغيّر شكلها كثيرًا، ولهذا استبقت التعليقات على صورتها المشاركة في التحدي وعلقت قائلة: الفرق بالنسبالي مش التغيّر في شكلي الفرق، بالنسبالي ما فيش كلام يوصفه بس بتمني ربنا يكرمني في اللي جاي.

النجمة عبير صبري خاضت تحدي 19 سنة كاملة، بهدف نشر صورتها في أول ظهور لها داخل الوسط الفني وصورتها الحديثة، في رد غير مباشر على شائعات خضوعها لجراحات التجميل مؤخرًا.

الفنانة الاستعراضية دينا خاضت التحدى بصورتين لا يوجد فارق كبير بينهما، ولكنها خطفت انتباه متابعيها بتعلق مؤثّر قالت فيه: فعليًّا السنوات لا تعني شيئًا، المهم ماذا حدث داخلنا.

الفنانة اللبنانية دوللي شاهين نشرت صورة من كليب "جديد عليّ" الذي تم تصويره منذ 10 سنوات، بجوار صورة حديثة لها، لتؤكد أنّ الزمن مر عليها من دون أيّ تغيير يُذكر في ملامحها.

المطربة زيزي عادل سألت جمهورها هل تغيّر شكلها، وجاءت الإجابات لتُجمع على أنها صارت أحلى.

الفنانة صفاء سلطان أكدت أيضًا أنه لا يوجد فارق كبير بين شكلها منذ 10 سنوات واطلالتها الحالية.

النجمة المصرية مها أحمد هربت من نشر صورها وهى تعاني البدانة، فنشرت صورة لها وهي طفلة، وأخرى حديثة لها بعد خضوعها لنظام تخفيض الوزن، وعلقت قائلة: ده آخر كلام عندي حدّ عنده اعتراض.

المطربة السورية فرح يوسف نشرت صورة مجمّعة لها تضم لقطتين من عامي 2009 إلى 2019، وعلقت قائلة: 10 سنوات مضوا مثل غمضة عين، أرى نفسي تغيّرت كثيرًا جدًّا، وسألت جمهورها هل تعتقد أنني تغيّرت ؟

شيلاء سبت خاضت تحدي العشر سنوات أكثر من مرة، واستغلت الفرصة لنشر صور عدة لها من مراحل عمرها المختلفة، وأصرت على وضع صور عدة من ألبومها العائلي، وعلقت قائلة: لازم أحشر خواتي وياي ..يا عسى طول العمر وأمي وابوي وخواتي، وكل اللي احبهم وياي.

إيمي سالم من النجمات اللواتي تغيّرن كثيرًا، ولهذا حرصت على نشر الصور مقتصرة على الوجه فقط، وعلقت قائلة: عشر سنين عدوا هوا.

نرمين ماهر تأثرت كثيرًا بالزواج والإنجاب، ولهذا علقت على صورتها بقولها: حاجات كتيرة بتتغير مش بس الشكل ... بس في النهاية بتكون إنت أحسن بكتيررر.. عشان فهمت الدنيا بزيادة.. مش مهم اللي راح، المهم اللي جاي يكون أحسن بإذن الله الفرق أخباره إيه معاكم ؟؟

النجمات دنيا سمير غانم، و نادية الجندي، و نيللي كريم، و هبة مجدي، و جنات، و إيناس عز الدين، والإعلامية علا الفارس، و يسرا اللوزي، اكتفين بنشر صورهنّ منذ 10 سنوات، مقارنة بصور حديثة من دون وضع أيّ تعليقات تاركين المهمة للجمهور، الذي أجمع على أنّ الصور الحديثة أجمل، بينما كانت المفاجأة مع صور المطرب المغربي سعد المجرد، والفنان المصري خالد سرحان، حيث تغيّر شكلهما بوضوح.



الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، شارك في التحدي بصورة مثيرة للضحك من فترة شبابه، وعلق قائلًا: سيبتهم كلهم يخلّصوا التحدي عشان أنزّلهم بالتقيل!!

الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، شارك في التحدي من دون أن يعرف سببه، وقال: أنا مش عارف إيه الفكرة من الصورة، بس لقيتكوا كلكوا عاملينها قلت اشارك فى اللحظة (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

أحمد زاهر عاني الكثير من الألم مع المرض طوال السنوات الماضية، ولم يتردد في نشر صورة له وهو يعاني زيادة واضحة في الوزن، مع صورته الحالية بعد اكتمال شفائه، وعلّق قائلًا: عشر سنين رحلة طويلة مليانة معاناة، فيها صعود وهبوط، فرح وحزن ، نجاح وفشل، مرض وشفا، رحلة طويلة حوّلتني من إنسان لإنسان تاني خالص، #رحلة_لم_تكتمل #رحله_لن_تنتهي #مفيش_مستحيل #ثِق_بالله.

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