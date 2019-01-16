تيم حسن وسيرين عبد النور يبدآن "الهيبة".. وهكذا سيتم التخلص من "نادين نجيم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل الهيبة، الذي سيحمل اسم "الحصاد" بتصوير المشاهد بمن فيهم أبطال العمل الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، في إحدى مدن لبنان الجبلية تحت إشراف المخرج سامر البرقاوي.

وبحسب إحدى الصفحات الخاصة بجمهور الفنان تيم حسن، فقد تسربت بعض أحداث الجزء الثالث، إذ من المقرر أن تبدأ الحلقة الأولى بانفجار يؤدي إلى وفاة "عليا" والذي جسدت شخصيتها الفنانة نادين نسيب نجيم في الجزء الأول، ليضطر "جبل" بعدها للسفر إلى بيروت ويلتقي هناك بالفنانة سيرين عبدالنور وتبدأ قصة حبهما.

وبهذه الحبكة يتمكن الكاتب من استكمال أحداث الجزء الأول وإنهاء شخصية "عليا"، خصوصًا ان الجزء الثاني من العمل والذي حمل اسم العودة تم بناء أحداثه لما قبل قصة حب عليا وجبل أي العودة إلى ما قبل الجزء الأول.

يُذكر أن عددا كبيرا من الجمهور يرفض فكرة وجود جزء جديد من المسلسل، مُطالبين حسن التواجد في دراما رمضان بعمل جديد، خُصوصًا أنه وبعلاقة جبل مع الشخصية الجديدة في المسلسل سيرين عبدالنور سيكون قد جسد 4 قصص حب، الأولى مع فاليري أبو شقرا "مريم" حبيبته الأولى، والثانية مع نيكول سابا "سمية" والتي اضطر للزواج منها بعد انتهاء علاقته بمريم، والثالثة مع "عليا" نادين نجيم وهي أرملة شقيقه والتي يقع في حبها بعد زواج تقليدي من أجل رعاية ابن شقيقه.