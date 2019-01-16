بالصور: اليكم تحدي العشر سنوات لمشاهير العالم العربي

في تحدي هو الأول من نوعه نشر العديد من نجوم العالم العربي والعالم صورهم على موقع التواصل الاجتماعي في انستقرام حيث أشعلوا الموقع بصورهم التي تظهرم اليوم وقبل عشر سنوات تحت اسم "تحدي العشر سنوات".

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ولهذا قمنا بجمع أكبر قدر من صور النجوم والنجمات العرب الذي أشعلوا انستقرام أمس بصورهم التي تكشف ملامحهم الجمالية قبل عشر سنوات وكيف أصبحنا اليوم.

من أشهر نجومنا العرب وائل كفوري، راغب علامة، عمرو دياب، قصي خولي وتيم حسن وغيرهم.

أما لناحية النجمات وما أكثرهن: نجوى كرم، نوال الزغبي، نانسي عجرم، نسرين طافش، غادة عبد الرازق وغيرهن الكثيرات.

وتظهر الصور عمليات التجميل الواضحة على نجومنا وكيف تغيروا خلال هذه السنوات العشر.

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