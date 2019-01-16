جاستن بيبر يحتفل بزفافه في هذا التاريخ!

متابعة الخليج 365: أفادت مصادر صحفية أجنبية أن النجم العالمي جاستن بيبر سيحتفل بزفافه من الجميلة هايلي بالدوين رسميًا بحفل كبير يوم 28 شباط/فبراير المقبل.

وكان جاستن بيبر قد تزوج من هايلي بالدوين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك.

وقد أشارت المصادر إلى أن الزواج تم بسرية تامة بحضور أصدقاء الثنائي المقربين، بعيدًا عن عدسات المصورين وأهل الصحافة والإعلام.

الجدير ذكره أن جاستن بيبر كان على علاقة بـ سيلينا جوميز في وقت سابق.