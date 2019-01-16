غادة عبد الرازق تحدّد وجهتها في سباق رمضان القادم

متابعة الخليج 365: تعاقدت النجمة المصرية غادة عبد الرازق على مسلسل جديد بعنوان “حكاية مر” ستخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وأشارت مصادر خاصة بموقعنا أن العمل سيشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق الممثل أحمد السعدني وهو من إنتاج طارق صيام.

وكانت إدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي في المغرب قد اختارت غادة عبد الرازق لتكريمها خلال فعاليات المهرجان الذي يقام بمدينة الدار البيضاء، في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 حزيران/يونيو المقبل.

الجدير ذكره أن غادة عبد الرازق قدّمت خلال موسم رمضان الماضي مسلسل “ضد مجهول” من تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.