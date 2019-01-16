شاب أمريكي يقلد محمد رمضان ويرقص على "مافيا"- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو يظهر خلاله شاب أمريكي يشبه الفنان محمد رمضان في الشكل، ويرتدي ملابس مماثلة لتلك التي ارتداها الأخير في كليب "مافيا".
ورقص الشاب الأمريكي، في الفيديو على أغنية "مافيا" في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية.
أغنية "مافيا" من كلمات إسلام شندى، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، و كلي بالأغنية من إخراج ياسر سامي.
يُذكر أن محمد رمضان حقق قرابة 30 مليون مشاهدة بكليب "أنا مافيا"، الذي طرحها في أول يوم من العام الجديد.
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