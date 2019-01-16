محمد رمضان يستعرضُ أسطول سياراته.. هل غارَ من عمرو دياب ومحمد صلاح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر الفنانُ المصري محمد رمضان موجةً من الانتقادات والتساؤلات من قبل جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو يُظهر فيه أسطول السيارات الفارهة التي يمتلكها داخل الفيلا الخاصة به، حيث قام بتصوير 7 سيارات، في مشهد يُبرز امتلاكه لأنواع مختلفة منها.

ونشرَ رمضان مقطع الفيديو عبر صفحته على "إنستغرام"، وعلّق: "أنا اللي برسم الطريق"، وهي عبارة ضمن الكليب الأخير الذي أنتجه لنفسه ويحمل اسم "أنا مافيا"، لإظهار قوته الفنية، والرد على منتقديه.

وانهالت على الفنان المثير للجدل تساؤلات بشأن شعوره بالغيرة من الهضبة عمرو دياب، حيث نشر دياب صورته وهو يقود سيارة من نوع "لامبورجيني"، كذلك ظهور اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أثناء امتلاكه لسيارة جديدة من نوع لامبورجيني أيضًا.

والغريب في الأمر أن بعض النشطاء كتبوا للهضبة عقب نشر صورته عبارات من بينها "كده أنت هتجنن رمضان"، في إشارة منهم لشعور رمضان بالغيرة، خاصةً أن رمضان يبرز الكثير من حياته المرفهة سواءً بعرض السيارات، أو الحيوانات الأليفة التي يمتلكها في منزله الخاص.

وكتب النشطاءُ لرمضان عقب نشر الفيديو عبارات توحي بسعيه في سحب البساط من النجمين الكبيرين عمرو دياب ومحمد صلاح، إلى جانب حديث بعضهم عن تواضع محمد صلاح، ورزانة الهضبة في مثل هذه الأمور ولجوئهم لهذا الأمر، في الإعلانات، أو بشكل عفوي، وليس للتفاخر.

وكتب النشطاءُ لرمضان تعليقات، كانت غالبيتها مثل: "الناس مش لاقية يا رمضان"، و"أنا شامة ريحة الهضبة"، و"دا أحلي قصف جبهة ده ولا إيه"، و" فعلا الهضبة بيغير منك"، و"إوعى تقرب للهضبة والسكة دي هو نزل صورته مع أحدث لامبرجيني كوجهه إعلاني مش للمنظرة"، و"مفيش بعد محمد صلاح ده فعلاً رمز حقيقي للناس المحترمة الشبعانة بيجوّز ناس وبيبني مساجد محترم مش ناقص".

واستكملوا التعليقات عن تواضع محمد صلاح مقارنةً بفيديو رمضان: "ﻻ دا محمد صلاح مفروض ميكلمش حد بقي"، و"حسيت كده والله على صلاح برضو"، "وما ترسم لي طريقي ونبي"، و" بلاش كده يا رمضان.. الناس مش لاقية", و"أنت لما شفت سيارة محمد صلاح تذكرت سيارتك"، إلى جانب تعليقات داعمة له ولأدواره في الأعمال الدرامية.

يُذكر أن أغنية محمد رمضان "أنا مافيا" والتي طرحها منذ أسابيع، تخطّت حاجز 29 مليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب"، وتضمّن في بعض كلماتها عبارة "أنا اللي برسم الطريق"، حيث بثّ من قَبل أغنيتين له حملتا اسمي "نمبر وان"، و"الملك".