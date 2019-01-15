ميرفت أمين ومحمود ياسين في سينما السبعينات.. رومانسية للكبار فقط.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شكل الفنان محمود ياسين ثنائيا فنيا مع الفنانة ميرفت أمين وقدما عدد من الأفلام التي امتزجت فيها الرومانسية بالجرأة في فترة السبعينات ما جعل بعض هذه الأفلام تعرض تحت شعار للكبار فقط وبعضها منع من العرض.

من الأفلام التي جمعت بينهما خلال فترة السبعينات “وثالثهم الشيطان”، “أنف وثلاث عيون”، غابة من السيقان”، “مع سبق الإصرار”، دقة قلب”، شقة في وسط البلد وغيرها من الأفلام.

يعتبر فيلما “أنف وثلاث عيون”، وغابة من السيقان” هما الأجرأ من بين الأفلام التي قدماها معن حيث تضمنا مشاهد للكبار قدمتها ميرفت أمين بجرأة كبيرة.

فيلم “أنف وثلاث عيون” أنتج عام 1972 وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال ويروي قصة طبيب شهير متعدد العلاقات النسائية كان من بينهن الفتاة المتحررة “رحاب” التي يتعرف عليها في أحد البارات” وقد شاركت في البطولة نجلاء فتحي وما جدة الصباحي.

أما فيلم “غابة من السيقان” الذي أنتج عام 1974 فهو من سيناريو وحوار محمد أبو يوسف وإخراج حسام الدين مصطفى ويروي قصة امرأة تعاني من الفراغ بسبب سفر زوجها الدائم فتقيم علاقة مع محامي والفيلم تخلله مشاهد جريئة متعددة وشاركت في بطولته الفنانة نيللي.