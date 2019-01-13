فراغ وظيفى بالهيئة الوطنية للإعلام

القناتان الأولى والثانية والشرق الأوسط والشباب والرياضة بدون رئيس!
يبدو أن الهيئة الوطنية للإعلام، بقيادة حسين زين، رئيس الهيئة، تريد دخول موسوعة جينيس فى مجال الفراغ الوظيفى، خاصة بعد إعفاء نهلة عبدالعزيز رئيس القناة الثانية من منصبها منذ أيام قليلة، وخلو منصب رئيس القناة الأولى منذ أكثر من عام، ويقوم بتيسير العمل المخرج خالد قابيل، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون لا تستطيع أن تحرك ساكناً. أضف إلى ذلك أن معظم القنوات المتخصصة تعمل بدون رئيس وهى تحديداً قنوات نايل سينما ونايل كوميدى ونايلسبورت وحتى قناة العائلة.
وامتد هذا الوضع الغريب والعجيب لقطاع الإذاعة، حيث تعمل شبكة الشرق الأوسط دون رئيس منذ ثلاثة أشهر بعد إحالة دلال الشاطر رئيس الشبكة للمعاش وتقوم بالإشراف عليها حالياً الإذاعية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة.
نفس الأمر فى شبكة الشباب والرياضة، حيث أحيلت منى المنياوى رئيس الشبكة للمعاش منذ أسابيع، وتقوم بتسيير العمل الإذاعية نجلاء عبدالبر نائب رئيس
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