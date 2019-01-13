ملكة جمال الأردن تستحضرُ رانيا يوسف بفستانها.. وتُؤكّد: أشبه كيم كارداشيان بـ"القوام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدتْ زينة العلمي ملكة جمال الأردن على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات الخاصة والتي تعود لأحد المواقع، واختارت العلمي لإطلالتها فُستانًا جريئًا جدًا من القماش الشفاف والمطرّز بالخرز البرّاق وأسفله فُستان قصير، وكان أكثر جرأة في قسمه العلوي.

إطلالة العلمي الجريئة لفتت أنظار الجمهور والذين قاموا بنشر الصورة وتداولها والتعليق على إطلالتها، فيما شبهها البعض بفستان رانيا يوسف والذي كان قد أثار الجدل حولها في السابق.

هذه الإطلالة والتي عرّضت العلمي لهجوم كبير ليست الأولى لها، إذْ وبجولة سريعة على حسابها في "إنستغرام" سنشاهد عددًا كبيرًا من إطلالاتها التي تتصف بالجرأة الكبيرة.

ليس فستان العلمي وحده من استفزّ جمهورها حيث ردّت الفنانة الأردنية والتي تُقيم حاليًا في مصر عن تشبيه الجمهور لها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأن التشابه بينهما في "القوام" فقط، وهو الردّ الذي جعل عددًا كبيرًا من الجمهور يَسخر منها.

وكانت زينة العلمي تعرّضت قبل سنوات وعند اختيارها كملكة جمال للأردن لهجوم كبير يُشبه ما تعرّضت له حاليًا ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، حيث انتقد عدد كبير من نشطاء الأردن وقتها اختيار العلمي لهذا اللقب خصوصًا أنهم اعتبروا أنها لا تملك الجمال الذي يؤهلها للفوز.