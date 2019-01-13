مُراد دالكيتش يدعم حبيبته السابقة هاندا ارتشيل بعد وفاة والدتها.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص الفنان التركي مراد دالكيتش على التواجد إلى جانب حبيبته السابقة النجمة هاندا ارتشيل بعد وفاة والدتها "ايلين" والتي كانت ترقد في المستشفى منذ أشهر طويلة بسبب معاناتها مع مرض السرطان.
ولم تتخل ارتشيل عن والدتها ولو لحظة، وكانت ترافقها في المستشفى طوال الوقت حتى أنها أنهت علاقتها بحبيبها دالكيتش من أجل التفرغ لوالدتها ورعايتها.
إلا أن الصدمة التي عاشتها نجمة مسلسل "بنات الشمس" والتي كانت تنوي التبرع بالنخاع الشوكي لوالدتها المريضة، هي وفاة والدتها خلال قيامها بإجراء جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات، وفور علمها بخبر الوفاة قطعت ارتشيل الجلسة وذهبت مسرعة إلى المستشفى.
وشهدت جنازة الراحلة تواجد عدد كبير من نجوم الفن في تركيا منهم، ترلغا ساريتاش، بورجو أوزبيرك، بوراك دنيز، مرفي تشاغيران، خديجة شاندل وزوجها المنتج بورك ساغيشار، سركان تشاي أوغلو، كان يلدريم، أحمد ممتاز تيلان تولغهان سايشمان، بيجا أونال، بستمسو أوزدمير، وبوراك يمانتورك.
وكشفت بعض المصادر أن النجمة التركية هاندا ارتشيل أُغمي عليها بسبب شدة الصدمة، حيث كانت مُتعلقة بوالدتها كثيرًا حتى أنها رفضت الكثير من الأعمال وتخلت عن عدد من العلاقات الاجتماعية من أجل التواجد إلى جانب والدتها في فترة مرضها.
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