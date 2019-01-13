شكرا لقرائتكم خبر عن على بدر خان وعبد العزيز مخيون فى الجزائر فبراير المقبل للمشاركة بورش تكوينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "سات أون" للتكوين الفنى وتنظيم التظاهرات الثقافية عن تنظيم حدث سينمائى تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية وبالتعاون مع السفارة المصرية والمركز الجزائرى لتطوير السينما، موضحة أن أسماء فنية لامعة ومعروفة فى الساحة العربية ستكون فى الجزائر منتصف شهر فبراير 2019 لتقديم خبراتها فى السينما والتليفزيون والمسرح من خلال ورشات عمل فى التمثيل والتصوير والمونتاج.. إلخ.

ويحل المخرج المصرى على بدر خان بالجزائر شهر فبراير 2019 لتقديم ورشة تكوينية مكثفة فى الإخراج السينمائى على مدار 10 أيام بالجزائر العاصمة، إضافة إلى الكاتبة السورية نور شيشكلى الحاصلة على الجائزة الذهبية لأفضل سيناريو فى مونديال القاهرة عن مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" عام 2007 التى تحضر للجزائر لأول مرة لدعم المواهب واكتشافها.

كما ستتم استضافة الفنان والمخرج المسرحى المصرى عبد العزيز مخيون لتقديم خبراته فى عالم السينما والدراما والمسرح التى تمتد لأكثر من 159 فيلما ومسلسلا للمحترفين والهواة، ضمن ورشة مكثفة خاصة بالتمثيل على مدار 10 أيام ابتداءً من 18 فبراير2019، وسيكون مخيون إلى جانب الفنانة الجزائرية نضال التى تدعو إلى أولوية التخصص وتؤكد على أن الإبداع له قواعده وأدواته وركائزه وليس فى متناول الجميع.

ورشة التمثيل ستدعم أيضا بالفنان أيمن الشيوى رئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بالقاهرة، وعليه تدعو مؤسسة "سات أون" الهواة والمحترفين للتسجيل فى الورشات قبل تاريخ 31 جانفى 2019 لتعريفهم على المهارات الحديثة والوسائل الجديدة التى قد يحتاجونها فى صناعة الفيلم.