متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الثنائي المصري أحمد حسن وزوجته زينب، "اليوتيوبرز" ونجما مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة خلع زينب الحجاب، والانتقادات الشديدة التي طالتهما بعد الزواج.
وقالت زينب لـ "فوشيا" خلال حضورها وزوجها حفل توزيع جوائز مؤسسة "وشوشة" الإعلامية لاختيار النجوم الأفضل في 2018، إنها لم تكن في الأصل محجبة، وأن زوجها أحمد لم يؤثر عليها لا من قريب أو بعيد لارتداء الحجاب أو خلعه.
واعتبر الثنائي أن مسألة الحجاب أو الإطلالة هي حرية شخصية لا يجب أن يتدخل فيها أي شخص، وأوضحا أن سبب الهجوم عليهما هو النجاح الذي حققاه على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدث أحمد حسن وزوجته زينب عن طموحاتهما وأحلامهما في دخول مجال الفن والمشاركة في أعمال فنية مقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن وزينب يوضّحان مسألة خلع الحجاب.. ويؤكدان: هذا سبب الهجوم علينا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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