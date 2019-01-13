صورة.. انتقادات للممثل ايشان اختار بسبب «مزاجه العالى»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رغم من بعض الانتقادات التي توجه لسائقي الدراجات الذين لا يرتدون خوذة، حيث يقل احتمال وفاتهم بسبب الإصابات، لا يزال الكثيرون مصرين على الضرب بتلك النصائح عرض الحائط، لكن عندما تأتي تلك المخالفة من أحد النجوم الذين يتمتعون بشعبية في أوساط الشباب يكون الأمر جد خطير.

مؤخراُ، شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا تجاه الممثل الصاعد اشان اختار Ishaan Khattar، بعدما نُشرت صورة للممثل، وهو يضع سماعات الرأس في أثناء ركوب دراجة هوائية في الصباح، بدلاً من الخوذة، وهي الصورة التي أشعلت الغضب على الإهمال في اتجاه سلامة المرور.

وفي محاولة للتقليل من مردود الانتقادات الموجهة إليه، نشر اختار رسالة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”قال:” لقد كانت مكالمة هاتفية، ومع ذلك؟ أنا لست في أمان بسبب مطاردات المصورين لي، ومحاولة التقاط صورة من فوق دراجة نارية”.

ايشان هو الشقيق الأصغر لنجم بوليود صاحب الإطلالات الرومانسية الجميلة شاهيد كابور Shahid Kapoor وقد عُرض للممثل الصاعد فيلمه الأول ” Clouds the Beyond، بالإضافة إلى فيلم “داداك” بطولة الصاعدة أيضا جانفي كابور الابنة البكر للراحلة سريديفي.