- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
رغم من بعض الانتقادات التي توجه لسائقي الدراجات الذين لا يرتدون خوذة، حيث يقل احتمال وفاتهم بسبب الإصابات، لا يزال الكثيرون مصرين على الضرب بتلك النصائح عرض الحائط، لكن عندما تأتي تلك المخالفة من أحد النجوم الذين يتمتعون بشعبية في أوساط الشباب يكون الأمر جد خطير.
مؤخراُ، شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا تجاه الممثل الصاعد اشان اختار Ishaan Khattar، بعدما نُشرت صورة للممثل، وهو يضع سماعات الرأس في أثناء ركوب دراجة هوائية في الصباح، بدلاً من الخوذة، وهي الصورة التي أشعلت الغضب على الإهمال في اتجاه سلامة المرور.
وفي محاولة للتقليل من مردود الانتقادات الموجهة إليه، نشر اختار رسالة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”قال:” لقد كانت مكالمة هاتفية، ومع ذلك؟ أنا لست في أمان بسبب مطاردات المصورين لي، ومحاولة التقاط صورة من فوق دراجة نارية”.
ايشان هو الشقيق الأصغر لنجم بوليود صاحب الإطلالات الرومانسية الجميلة شاهيد كابور Shahid Kapoor وقد عُرض للممثل الصاعد فيلمه الأول ” Clouds the Beyond، بالإضافة إلى فيلم “داداك” بطولة الصاعدة أيضا جانفي كابور الابنة البكر للراحلة سريديفي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. انتقادات للممثل ايشان اختار بسبب «مزاجه العالى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.