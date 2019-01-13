درة تهين الصحفيين في حفل«وشوشة».. وحملة لمقاطعتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت أزمة شديدة بين الفنانة التونسية درة وعدد من الصحفيين، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز وشوشة، لتكريم الأفضل خلال عام 2018، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

درة تسببت في غضب الصحفيين ومراسلين القنوات الفضائية، بعدما رفضت الإدلاء بتصريحات لهم حول تسلمها ثلاث جوائز خلال الحفل ، متحججة ببرودة الجو، بل وقامت بإهانتهم بقولها: “الدنيا برد إنتوا معندكوش دم”، ثم تركتهم ودخلت المسرح.

وذلك على الرغم من أن كل الفنانين حضور الحفل قد قاموا بالإدلاء بتصريحات حول جوائزهم في الحفل، وهو ما دفع عدد من الصحفيين لشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة أخبار الفنانة التونسية، كما طالبوا المنتجين بعدم الاستعانة بها في أعمال درامية جديدة.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ورامي صبري وزوجته.

كما حضر الإعلامي خالد عليش وزوجته، ومحمد عز وزوجته، واللاعب عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان عمرو يوسف، والفنان مصطفى شعبان، وعدد من النجوم.