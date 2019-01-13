- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وقعت أزمة شديدة بين الفنانة التونسية درة وعدد من الصحفيين، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز وشوشة، لتكريم الأفضل خلال عام 2018، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.
درة تسببت في غضب الصحفيين ومراسلين القنوات الفضائية، بعدما رفضت الإدلاء بتصريحات لهم حول تسلمها ثلاث جوائز خلال الحفل ، متحججة ببرودة الجو، بل وقامت بإهانتهم بقولها: “الدنيا برد إنتوا معندكوش دم”، ثم تركتهم ودخلت المسرح.
وذلك على الرغم من أن كل الفنانين حضور الحفل قد قاموا بالإدلاء بتصريحات حول جوائزهم في الحفل، وهو ما دفع عدد من الصحفيين لشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة أخبار الفنانة التونسية، كما طالبوا المنتجين بعدم الاستعانة بها في أعمال درامية جديدة.
يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ورامي صبري وزوجته.
كما حضر الإعلامي خالد عليش وزوجته، ومحمد عز وزوجته، واللاعب عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان عمرو يوسف، والفنان مصطفى شعبان، وعدد من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تهين الصحفيين في حفل«وشوشة».. وحملة لمقاطعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.