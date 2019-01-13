عبّر الفنان عمرو واكد عن استيائه الشديد، بعد إعلان جامعة الأزهر قرار فصل طالبة كلية اللغة العربية بالمنصورة، التي احتضنها زميلها أمام أعين الطلبة فى الحرم الجامعي، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
كتب "واكد" قائلًا: "تضيّعوا مستقبل طالبة وتزفوها
يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو واكد مسلسل "الحربايه"، وشاركه العمل كل من هيفاء وهبي، دينا، خالد كمال، أحمد صيام، رحاب الجمل، عايدة رياض، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، كما تعاقد على بطولة فيلم "ضد مجهول"، تأليف محمود جامايكا، وإخراج حسام ذكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فصل طالبة المنصورة.. عمرو واكد: تضيّعوا مستقبلها علشان حضن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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