بعد فصل طالبة المنصورة.. عمرو واكد: تضيّعوا مستقبلها علشان حضن

كتبت - إيمان العوضي :

عبّر الفنان عمرو واكد عن استيائه الشديد، بعد إعلان جامعة الأزهر قرار فصل طالبة كلية اللغة العربية بالمنصورة، التي احتضنها زميلها أمام أعين الطلبة فى الحرم الجامعي، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

كتب "واكد" قائلًا: "تضيّعوا مستقبل طالبة وتزفوها

وتعملوا فيها كده عشان حضن؟.. شيء حزين ومؤسف إننا وصلنا كده"، وانقسم متابعوه بآرائهم بين مؤيد ومعارض، فالبعض هاجموه ووصفوه بأن دمه بارد وجاهل بدينه، حتى صار من الصعب عليه التفريق بين الحلالوالحرام، والآخرون رأوا أن ما تعرضت له الفتاة به نوع من الظلم".يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو واكد مسلسل "الحربايه"، وشاركه العمل كل من هيفاء وهبي، دينا، خالد كمال، أحمد صيام، رحاب الجمل، عايدة رياض، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، كما تعاقد على بطولة فيلم "ضد مجهول"، تأليف محمود جامايكا، وإخراج حسام ذكريا.