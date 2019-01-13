عبير صبري تنضم لمسلسل عادل إمام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انضمت الفنانة عبير صبري لفريق عمل مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام. وهو العمل الذي يكتبه محمد صلاح العزب، وتخرجه شيرين عادل، فيما تقوم بإنتاجه شركة سينرجي. علماً أنها أحدث المشاركات فيه إلى جانب رياض الخولي، أوس أوس، وصلاح عبد الله، فيما سيتم الإعلان عن أدواره الرئيسية خلال ايام.

الجدير ذكره أن هذا المسلسل سيجمعها للمرةِ الأولى في عملٍ فني مع "الزعيم". كما سيعيدها للتواجد في السباق الرمضاني بعد غيابها عنه لسنوات. حيث ركزت عملها مؤخراً في الدراما التي عُرِضَت على مدار العام.

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