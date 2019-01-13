شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران قائد العملية الانتحارية فى "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المخرج الكبير شريف عرفة، الإعلامى والممثل عمر زهران لتجسيد شخصية قائد العملية الانتحارية ضمن أحداث فيلم "الممر".



شريف عرفة وعمر زهران

وانتهى فريق فيلم "الممر" للنجم أحمد عز من تصوير المشاهد الأخيرة فى أحداث الفيلم داخل استوديو شريف عرفة، ويبدأ مخرج العمل شريف عرفة فى مونتاج مكساج الفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات.

وتدور أحداث فيلم "الممر" عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، ينتظر الإعلامى والفنان عمر زهران عرض مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد ويجسد "زهران" ضمن أحداث العمل دور إعلامى شهير يدعى "علاء عبود"، هذا الإعلامى لاينحاز سوى لقضايا الفساد من أجل أهوائه ومصالحه الشخصية.

مسلسل "بركة" تأليف محمد الشواف، وإخراج محمد بركة، للمنتج تامر مرسى، وبطولة عمرو سعد، هالة صدقى، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادى مهنى، وعمرو زهران، وأحمد جمال سعيد.