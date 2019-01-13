محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استضاف الفنان أحمد حلمي السبت موهبة جديدة في برنامجه "little big stars نجوم صغار" على شاشة "mbc". علقت الطفلة زينة الصفار أصغر "فاشينيستا"، على صورة للفنان أحمد حلمي ارتدى فيها قميصًا، وقيّمته بواحد من عشرة. كما علقت على صورة أخرى ارتدى فيها ببيون، وقيمته بثمانية من عشرة، مضيفة: "بسبب الوردة".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الطفلة زينة الصفار تقيّم ملابس أحمد حلمي في نجوم صغار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.