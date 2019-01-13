شاهد رقص مريم أوزيرلي على أغنية «3 دقات».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

استعادت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» ذكريات رحلتها الأخيرة إلى دبي بمقطع فيديو، ظهرت فيه داخل أحد الملاهي الليلية.

نجمة «حريم السلطان» بدت بفستان مثير من قطعتين، بشكل كشف جزء كبير من بطنها، في الوقت الذي ظهرت فيه منسجمة تماماً في وصلة رقص على الأغنية المصرية «3 دقات» ليسرا وأبو، حيث سبق ووصفت الفنانة هذه الأغنية بواحدة من الأغاني العربية المفضلة لديها، حتى أنها هي الأغنية الوحيدة التي تذكرت لحنها خلال لقائها مع الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري“لص بغداد” أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.

وعلى هامش زيارتها لمصر لأول مرة، التقت مريم بعدد من نجوم مصر في سهرة خاصة، ومن أبرزهم إيمي سمير غانم، والراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، كما قامت النجمة التركية بزيارة منطقة الأهرامات، وخضعت هناك لجاسة تصوير مميزة، كما زارت نادي الزمالك.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي