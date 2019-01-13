مي عمر تحدث خلافا بين محبيها بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية مي عمر جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مي عمر ظهرت في الصور بلوك بسيط، حيث ارتدت ملابس كاجوال بسيطة، وظهرت في الصور من المنزل، وكان معها كلبها، وعكست الصور حبها الشديد له.

الصور سببت حالة من الجدل بين الجمهور فرغم ن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها فنانة صور مع حيوان، إلا أن البعض اتهمها بتقليد الغرب، ورأى أن الصور مستفزة.

كما عبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالصور التي تعكس طيبة قلبها وحبها للحيوانات، ولك من خلال عدد من التعليقات.

مي عمر فنانة شابة ذاع صيتها بعد أن شاركت في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان، وياسمين صبري، وحققت جماهيرية كبيرة وقت عرض المسلسل في شهر رمضان منذ 3 أعوام.

الفنانة المصرية تعاقدت على بطولة مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا وزوجها محمد سامي، ويشارك ببطولته محمد ممدوح، كريم عفيفي، وريم سامي، جلال الزكي، ومن تأليف أيمن سلامة.