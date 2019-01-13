هيفاء وماغي بو غصن ودنيا بطمة.. نجماتٌ يهاجمنَ منتقدي ملكة جمال الجزائر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، على مُنتقدي أول ملكة جمال في الجزائر من ذوات البشرة السمراء خديجة بن حمو، والذين وجّهوا إليها تعليقات وصل بعضها إلى حدّ الإساءة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت بو غصن، عبر حسابها على موقع تويتر: "قرأت الكثير من الشتائم والسخرية من صبية سمراء فازت بلقب ملكة جمال الجزائر تدعى خديجة بن حمو.. ترونها جميلة أم لا.. لا تسخروا من أشكال الناس وألوانهم.. تذكروا قبل أن تكتبوا حرفاً مسيئاً مهيناً.. أنها ستقرأ.. وستتأذى..كل المحبة.. لا للتنمر".

ووقفت النجمة اللبنانية في صفوف المدافعين عن ملكة جمال الجزائر، حيث سبقتها المطربة المغربية دنيا بطمة فقالت على ستوري "إنستغرام": "يا مثقفات يا جميلات يا فتيات ومتعلمات يا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين؟ من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة.. نسيتم الذكاء.. نسيتم الأهداف.. نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة التي لا أعتقد أن أي مثقفة ممكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف.. ارتقوا.. يكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم ، وياريت اللي تكلمو جميلات".

كما تكفّلت المغنية اللبنانية هيفاء ماجيك بالدفاع عن ملكة جمال الجزائر، من خلال فيديو قالت فيه: "كل اللي تفلسفوا إذا بتشوف صورهن بأول إطلالة تليفزيونية كانوا بيشبهو.. التيس الأجرب.. البنت سمارها بيجنن وبتعقد وذكائها رائع وخارق.. على الأقل في مضمون.. عن جد أمركم غريب إذا الواحدة حلوة ومثيرة بتقولوا عنها قبل ما تعرفوا شيء إنها سيئة، وإذا واحدة بشعة بتطلعوا تتمسخروا عليها، إذا واحدة ملامحة بارزة تقولو عاملة تجميل، ما بنخلص من لسانكم الله وكيلكم، وبرجع بقولكم كل واحد يرجع لأول ظهور إله على التلفزيون إذا كان أنا ولا غيري، كنا بشعين.. وأعتقد أن هذا تحدي كبير لملكة جمال الجزائر إنها تعمل نيولوك خطير وتدمركم".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول خديجة ومدى استحقاقها للقب وسَخر البعض من لون بشرتها وملامح وجهها.