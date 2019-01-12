تعرف علي القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2019

بدأ العد التنازلى لدخول الفنانين المشاركين في سباق الرمضاني المقبل إلى البلاتوهات، لتصوير أعمالهم الدرامية التي ينافسون بها في هذا الشهر ، حيث إن هناك عددا من النجوم بدءوا بالفعل في تصوير أعمالهم والبعض الآخر ينتظر استكمال ترشيحات المخرج للأدوار.

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2019:

جاء في المقدمه الزعيم عادل إمام حيث يشارك في سباق رمضان المقبل بمسلسل "فانتينو" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، حيث إن أسرة المسلسل تعمل على قدم وساق لسرعة تصويره خلال الأيام المقبلة.

ويخوض أمير كرارة السباق الرمضانى بالجزء الثالث من مسلسل"كلبش"، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي.

كما يشارك الفنان محمد إمام بمسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشاركه البطولة كل من رياض الخولى، عبير صبرى، عمر متولى، وعدد اّخر من الفنانين.

ويخوض مصطفي شعبان السباق الرمضانى بمسلسل "بيت راضى"، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "أيوب"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.

واستقر النجم محمد رمضان على مسلسل "زلزال"، ليخوض به السباق الرمضاني، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يدخل البلاتوهات لتصويره خلال أيام قليلة.

وبدأ النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "لمس أكتاف" الذي يجسد فيه دور مصارع، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسله

الأخير "رحيم"، الذي عرض في شهر رمضانالماضى.

وبدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ أيام قليلة تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها "الملكة"، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.

ويستمر النجم هانى سلامة في تقديم أعمال درامية مختلفة في مواسم الشهر الكريم، حيث يقدم هذا العام مسلسل "قمر هادى" مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك بعدما استطاع الثنائى تقديم نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية الأكشن اّخرها "فوق السحاب".

كما بدأ النجم حمادة هلال التحضير لمسلسله "ابن أصول" مع المخرج محمد بكير، حيث يحاول هلال الانتهاء من التحضيرات بشكل عاجل للحاق بالسباق، حيث إنه تعاقد على المسلسل في وقت متأخر مع المنتج تامر مرسي، بعدما فسخ تعاقده مع المنتج صادق الصباح.

ويستعد الفنان محمد رجب لتصوير مسلسله "علامة استفهام"، ويشاركه البطولة الفنانة الشابة ميريهان حسين، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

ويعد مسلسل "ولد الغلابة" من أول الأعمال الدرامية التي دخلت بلاتوهات التصوير، ويشارك في بطولته مى عمر، ادوارد، هبة مجدى، انجى المقدم، واّخرون.

ويستعد على ربيع نجم مسرح مصر لتصوير مسلسله "فكرة بمليون جنيه"، وهو المسلسل الذي يشارك فيه نفس أبطال مسلسله الأخير "سك على اخواتك" الذي عرض في شهر رمضان

الماضى.

ويخوض الثنائى هشام ماجد وشيكو سباق الشهر الكريم بمسلسل "اللعبة" وهو من سيناريو وحوار أحمد سعد والى، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإنتاج سكرين 2000، وإخراج معتز التونى.

وتشارك الفنانة ايمى سمير غانم بمسلسل "سوبر ميرو"، وذلك بمشاركة الفنان الشاب حمدى الميرغنى نجم مسرح مصر، وهو من تأليف محمد محمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وإنتاج أحمد السبكى.

وتخوض الفنانة رانيا يوسف سباق الشهر بمسلسل "ملائكة إبليس"، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجناينى.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "أهو ده اللى صار" للفنانة روبى، الذي تم تأجيل عرضه في العام الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

كما يشارك الفنان عمرو سعد بمسلسل "بركة" وهو العمل الذي تم تأجيل عرضه في العام الماضى، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل، ويستكملون تصويره خلال الشهر المقبل.

وتعاقد الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد على المشاركة في دراما رمضان بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى.

ويحضر الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، لمسلسله الرمضانى الجديد "طلقة حظ"، وذلك بعدم أشاد به الجمهور في مسلسله الأخير "ربع رومى" الذي عرض في رمضان الماضى.

وتخوض لأول مرة الفنانة ياسمين صبرى البطولة المطلقة في دراما رمضان بمسلسل "حكايتى"، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج تامر مرسي.

وتحاول الفنانة دينا الشربينى المشاركة في الشهر الكريم، حيث تحضر حاليًا لعمل درامى من فورمات مكسيكى، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى

كما أن هناك عددا من المسلسلات المهددة بالخروج من السباق الرمضانى، وهم مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم، ومسلسل "البرنسيسة" للفنانة مى عز الدين، وذلك لوجود بعض المشكلات بين صناعه.