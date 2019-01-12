محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي في هذا التاريخ

متابعة الخليج 365: كشف النجم السوري محمد المجذوب في لقاء خاص مع برنامج MBC Trending عن موعد زواجه من خطيبته.
وأشار محمد المجذوب في اللقاء إلى أنه سيعقد قرانه على خطيبته خلال موسم الصيف المقبل وقال: “قريبا خلص.. بالصيفيّة إن شاء الله.. بلبنان”.
وعن النجوم الذين سيغنون في حفل الزفاف فقال محمد المجذوب: “في كتير فنانين رح يكونوا بالعرس ومنهم ملحم زين، عاصي الحلاني، آدم، سعد رمضان وحسين الديك”.
الجدير ذكره أن محمد المجذوب كان قد طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “طلع النهار” على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
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