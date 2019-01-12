علياء بهات في حماية رانبير كابور بالمطار.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تسبب تجمع العشرات من الصحفيين والمصورين والجمهور في مطار دلهي، في محاولة لرؤية عدد من النجوم والشخصيات البارزة من بوليوود والتي كانت تتواجد بالمطار الخميس 10 ديسمبر، في حالة من التدافع والعصبية.

فقد شوهد النجوم مثل علياء بهات، رانبير كابور، ورانفير سينغ، فيكي كوشال، أيوشمان كورانا، كاران جوهر، راجكومار راو، إيكتا كابور، روهيت شيتي، فارون داوان، بهومي بيدنيكار بعد مقابلة رئيس الوزراء الهندي، وكان اجتماعهم رائعًا للغاية حيث ناقشوا التغييرات التي يمكن إجراؤها في شكل السينما والمجتمع.

لكن تزاحم الصحفيين في المطار على النجوم، وبخاصة النجمة الجميلة علياء بهات بصورة أدى إلى حالة من الإرباك، مما جعل من الصعب عليهم الخروج من الطريق.

ومع ذلك، تبدت فروسية رانبير في الموقف باعتباره صديقها الحميم، حيث قام بلف يده حول علياء وحمايتها من المصورين والجمهور، وساعده رانفير، الذي كان حاضراً أيضاً، ورافقهما إلى السيارة.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “مومباي ميرور”، تصر نيتو كابور والدة رانبير على أن يقلل الثنائي من مواعدتهما لبعضهما البعض وسرعة إجراء خطوبة، إن لم يكن التعادل عقد القران والزواج هذا العام.

وبسبب ارتباط رانبير بأمه، من الممكن أن تنجح “نيتو” في إقناع رانبير باقامة حفل خطوبة خلال الأيام القليلة القادمة.