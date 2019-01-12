شاهدوا.. ملكة جمال الجزائر تردُّ بعنف على تصريحات مي العيدان العنصرية ضدّها

كتب امير فتحي في السبت 12 يناير 2019 02:15 مساءً -

هاجمَ الإعلامي الجزائري ماليك سليماني الإعلامية الكويتية مي العيدان بعنفٍ، بعد سخريتها اللاذعة من مستوى جمال ملكة جمال الجزائر لعام 2019 خديجة بن حمو.

وقال الإعلامي الجزائري الشهير- خلال استضافته لملكة جمال الجزائر-: “مي العيدان لا تستحق لقب إعلامية لأنها لا تترك أي فرصة حتى تهاجم الجزائر وإعلاميها وفنانيها”.

وأضاف سليماني: “إنسانة عنصرية ولا تستاهل أن حد يرد عليها.. لأن الرد على هالأشكال يتطلّب أن ينزل الإنسان من مستواه للرد على شخصية مثلها”.

ومن جانبها وصفت خديجة بن حمو شعورها تجاه تصريحات مي العيدان التي قالتها عنها إنه لا يُمكن وصفه أبدًا أو الردّ عليها.

وأوضحت أن كل ما يُمكن أن تقوله لها إن الجزائر بلاد ليس بها أي عنصرية مطلقًا وأنهم قد يكونون شعب “دمه حامي” ويغضب بسرعة ولكنهم لم يعانوا يومًا من الأسلوب العنصري الذي تتحدّث به.

وكانت العيدان سَخِرت بشكل لاذع من مظهر ومستوى جمال خديجة بن حمو التي تُوّجت بلقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2019.

ونشرت صورة ملكة جمال الجزائر عبر “إنستغرام” وعلّقت عليها: “بذمتكم هذه ملكة الجزائر.. يعني أقوى مزة بالجزائر.. والله على بالي إثيوبية مضيعة بالحرم”.

وأثار تعليق مي العيدان غضب عددٍ كبيرٍ من متابعيها الذين اتهموها بـ”العنصرية”، مؤكدين أن سخريتها من هيئة وشكل الآخرين أمر لا يصح مطلقًا من إعلامية بحجمها.