هل عادل إمام مهدّد؟

متابعة الخليج 365: تواترت بعض التسريبات خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأنّ مسلسل النجم المصري عادل إمام الجديد “فالنتينو” سيكون خارج السباق الرمضاني المقبل بسبب بعض المشكلات الخاصة بالإنتاج، إذ أن الديكورات الخاصة بالمسلسل والتي تتم في مدينة الإنتاج الإعلامي، لم تنتهِ بعد.

وعلى الرغم من تسريب تلك الأخبار، فإن مؤلف العمل السيناريست المصري أيمن بهجت قمر نفى تماماً معرفته بتلك الأخبار، وأنه لم يصله حتى الآن ما يفيد التأجيل، مؤكداً أنه سلّم حتى الآن نصف حلقات المسلسل، ولا يزال يعكف على كتابة باقي الحلقات المقرر أن يتم تسليمها خلال الشهرين المقبلين.

وفي حال كانت هذه التسريبات صحيحة، فإن إمام مهدّد بالغياب للمرة الأولى عن الدراما التلفزيونية فى رمضان منذ 7 سنوات، حينما قدّم مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عام 2012 واستمرّ بعدها في الظهور سنوياً. إذ انه ظهر في رمضان 2013 في مسلسل “العرّاف”، و”صاحب السعادة” العام 2014، و”أستاذ ورئيس قسم” العام 2015، و”مأمون وشركاه” العام 2016، و”عفاريت عدلي علام” العام 2017، وأخيراً “عوالم خفية” العام 2018.