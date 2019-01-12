جورج وسوف وجرعة انسانية في “حال الجريح”

طرح سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان “حال الجريح” على طريقة الفيديو كليب.

الاغنية طرحها الوسوف على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “عشمي تقطع في الناس مافيش احساس ياقلتك ياكثير لمه وخلاص”.

الكليب وقعته المخرجة مايا عقيل وقد اطلقه الوسوف مباشرة من مركز قلب الاطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث اعلن عن التبرع بمردود الاغنية على يوتيوب سيعود الى جمعية Gift of Life Lebanon التي تعنى بالتشوه الخلقي في القلب عند الاطفال.

هذه اللفتة الانسانية كانت مميزة من قبل سلطان الطرب الذي احب ان يساهم في دعم الجمعية لاجل انقاذ الاطفال الذين يحتاجون الى مساعدة.

نذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية “ملكة جمال الروح” من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافي واخراج جاد شويري. والكليب من اخراج جاد شويري ويحقق العمل نجاحاً كبيراً.