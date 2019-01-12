الموساد اغتال ابنه في الإسكندرية.. مواقف في حياة السيد بدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان والسيناريست والمخرج الكبير السيد البدير، أحد عمالقة كُتاب السيناريو في مصر.

ولد السيد بدير في 11 يناير 1915، وشارك عام 1944، في فيلم "وحيدة"، وأثرى الحياة الفنية ككاتب تارة وكمخرج تارة أخرى، وكفنان عبقري يمتاز بخفة ظله وبشخصية " عبد الموجود" ابن " عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلي".

ونستعرض لكم في هذا التقرير مواقف من حياة الفنان الكبير السيد بدير

البداية الفنية

وفقا لكتاب "مصر من تالت" للكاتب الصحفي مؤمن المحمدي، فالفنان السيد بدير ولد في "أبو شقوق" بمركز كفر صقر ، محافظة الشرقية، وكان أول أعماله في السينما فيلم "وحيدة" في العام 1944 ثم شارك في فيلم "السوق السوداء" في عام 1945، وتوالت بعدها الأعمال السينمائية ومنها أفلام "الماضي المجهول" و"النائب العام"، إلا أن شهرته الحقيقية تحققت عند قيامه بدور "عبد الموجود ابن عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلي"، ثم توالت كتاباته السينمائية فقدم أفلام "حميدو، بياعة الخبز، جعلوني مجرما، فتوات الحسينية، "شباب امرأة، رصيف نمرة 5" ، وفي عام 1957 تحول إلى الإخراج فقدم مجموعة من الأفلام من أشهرها "المجد" وفيلم "ليلة رهيبة" وفيلم "كهرمانة و"الزوجة العذراء" و"غلطة حبيبي" .

وفاة تجله سعيد بدير

تزوج الفنان سيد بدير مرتين خلال حياته، المرة الأولى من ابنة عمه التي أنجب منها أولاده الخمسة، ومنهم العالم سعيد بدير الذي ولد في 4 يناير 1949 وهو عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي، وتوفي في 14 يوليو 1989 بالإسكندرية في واقعة يصفها الكثيرون أنها عملية اغتيال من قبل الموساد.

ابنه الشهيد

وفقا لكتاب "مصر من تالت" للكاتب مؤمن المحمدي، تزوج الفنان السيد بدير في المرة الثانية من المطربة الشهيرة شريفة فاضل في بداية حياتها الفنية وأنجب منها ولدين سيد وسامي واستشهد سامي في حرب أكتوبر 73، وهو الذي غنت له الفنانة شريفة فاضل أغنية " ام البطل".

أغنية أم البطل

حياته في الراديو

قال الفنان السيد بدير خلال لقاء تسجيلي في ساعة زمان مع إيمان العمدة، إن الفنان سليمان نجيب، مدير دار الأوبرا في هذا الوقت انتدبه للعمل مساعد مدير لمسرح الأوبرا، مع الفرق الأجنبية، التي تحيي مواسمها على مسرح دار الأوبرا، واكتسب منهم الكثير من فنون المسرح، حتى أصبح رئيسا لمسرح دار الأوبرا.

وأضاف السيد بدير، خلال الحوار أنه وقع عقد شامل للإذاعة يقوم بموجبه بالتأليف والتمثيل والإخراج نظير مبلغ وقدره 150 جنيهًا.

وتوفي السيد بدير في 30 أغسطس 1986، عن عمر ناهز السادسة والسبعين بعد تاريخ طويل أفناه في السينما حبا في الفن وعملا من أجله.

لقاء مع الفنان سيد بدير - برنامج ساعة زمان مع إيمان العمدة