شاعر عراقي  يكتب قصيدة في حب كاظم الساهر 

كتب الشاعر العراقي أحمد الثرواني قصيدة شعر في المطرب كاظم الساهر بعد أن ألتقى به بإحدى الحفلات في الدنمارك ونشر الشاعر كلمات قصيدته على حسابه الشخصي بالفيس بوك

لقاء رائع مع الفنان كاظم الساهر .. أشرقت فيه شمس القيصر على واحة شعري .. فألهمت وحي قصيدي بالابيات التالية :

تهيمُ هوىً بروعتك القلوبُ

تكادُ لفرطِ لهفتِها تذوبُ

ولبّتك القلوبُ بلا سؤالٍ

فمن الاّك قيصرُها المجيبُ

وطبعُ الحبِّ جرحٌ مخمليٌّ

وليس سواكَ للجُرحِ الطبيبُ

فسُلطان الغرام اليك نأوي

بنا للشوق ان هبّت هبوبُ

لاوطانٍ مُنانا ان نراها

منعمةً تعيشُ بها الشعوب

فيُمسي الهجرُ في لقياكَ وصلاً

علينا و البعيدُ لنا قريبُ

فيا اْبن الرافدينِ وبوركَ اسمٌ

لهُ منكَ الوفا ولكَ النَّصيبُ

تمثّلتَ العراق فانتَ منهُ

الدلائلُ والشمائلُ والطيوبُ

وانتَ، اذا اصابَتهُ جِراحٌ،

لسانُ الصدقِ والدمعُ السكوبُ

فدُم مثل العراق عُلاً وزهواً

تغيبُ سنا الشموس ولا تغيبُ ،، الجدير بالذكر أن كاظم قدم مجموعة من الحفلات الغنائية في عدد من العواصم الأوربية خلال الأيام الماضية بمناسبة العام الجديد

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كاظم الساهر يُحيي أولى ليالي مهرجان موازين في المغرب

مقتدى الصدر يُقدّم عرضًا فنيًا للفنان كاظم الساهر