مسلسلات عام 2018.. حنين الدم يتصدر الرايتنغ وثورة الفلاحين أضخم إنتاج وكل الحب كل الغرام أروع قصة

ميرنا وليد - بيروت - المسلسلات مَنفذُ المشاهد للاستراحة بعد يوم عمل طويل، هي المصدر المغذي للمحطات التلفزيونية. وتسعى الدراما اللبنانية لتحجز لها مكانة على الشاشة وتجذب إليها المشاهدين بموضوعات تطرح مشكلاتهم وقضاياهم الإجتماعية والعاطفية والإنسانية والوطنية وغيرها.

تتزاحم المسلسلات في طبيعة الحال خلال شهر رمضان بأعمال تعرض تباعا على الشاشات اللبنانية في وقت يملّ المشاهد من انقطاعها قبل وبعد الشهر الفضيل لتعود بدسامة المحتوى هذا العام عبر المحطات التالية "LBCI"، "MTV" و"​الجديد​"، سنستعرضها لكم في هذا التقرير.

مسلسلات قبل رمضان:

مسلسل "​سكت الورق​"

إخراج نديم مهنا وتأليف ​مروان نجار​ بطولة ​داليدا خليل​، ​خالد القيش​، ​نهلة داوود​، ​تقلا شمعون​، جو طراد، جوزيف ساسين، ​بريجيت ياغي​ وغيرهم. يحكي المسلسل الصراع القائم بين عائلتين في قرية لبنانية ترمز الى المجتمع اللبناني و مشكلاته خلال ربع قرن. وشابّة أقسمت على أنها لن ترتبط أو تعرف الحبّ إلا بعد أن تجبر قرية بكاملها على الاعتذار من جدّتها التي إضطهدت وهُجّرت فارضة على الجميع التعزية بها أمام قبرها.

مسلسلات رمضان المبارك:

​​​​​​​مسلسل "​كل الحب كل الغرام​" (بدأ بجزئه الأول قبل رمضان، والجزء الثاني عرض في رمضان)

مسلسل لبناني، من كتابة الراحل المبدع ​مروان العبد​، إنتاج وإخراج ​إيلي معلوف​، بطولة ​كارول الحاج​ و​باسم مغنية​، عرض قبل وخلال شهر رمضان المبارك على شاشتي "LBCI" و "LDC". تدور أحداثه من العام 1914 وحتّى الـ 1943، ضمن إطار رومانسي، إجتماعي، ووطني بين "ربيع" و"نسرين"، خلال فترة الإحتلال العثماني، أما عقدة المسلسل ففي إمكانية لقاء الحبيبين ببعضهما البعض بعد أن افترقا في ظل ظروف اجتماعية فُرضت عليهما. كل من ناحيته يبحث عن شرارات أمل يمكنها أن تؤمن لقاءهما مجدداً، يحافظان على مشاعر الحب الواحد تجاه الآخر على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصل بينهما. المسلسل مؤلف من 95 حلقة.

مسلسل "طريق"

​​​​​​​هو مسلسل سوري-لبناني مأخوذ عن القصة القصيرة "الشريدة" لنجيب محفوظ وهو من بطولة الممثل السوري الكبير ​عابد فهد​ الذي ابدع في دوره "جابر" والممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في دور "أميرة بو مصلح" وهي محامية، المسلسل إخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصباح. عرض في شهر رمضان المبارك 2018 على قناة "إم بي سي 4" و "إم تي في" اللبنانية. "طريق" يلقي الضوء على جابر الذي يُغرم بأميرة بعد لقائهما الأول حين كان يرغب في شراء الأرض الذي تعيش عليها أميرة وعائلتها في بيت صغير قرب محطة للوقود، ويتزوجان رغم التفاوت الثقافي والاجتماعي والفكري بينهما، وسرعان ما تدبّ المشاكل في البيت الزوجي.

مسلسل "​تانغو​"

انتاج شركة "إيغلز فيلم" بطولة ​باسل خياط​، باسم مغنية، ​دانا مارديني​ و​دانييلا رحمة​، عرض خلال شهر رمضان المبارك 2018 على شاشتي "LBCI" و"LDC" . العمل من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج ​رامي حنا​، قصّة جديدة ومختلفة في طريقة طرحِ ثلاثيّة الحبّ والخيانة والإنتقام.

​​​​​​​​​​​​​​مسلسل "​جوليا​"

​​​​​​​مسلسل لبناني كوميدي إجتماعي بطلته الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ "جوليا"، يروي قصة فتاة حالمة بدخول عالم النجومية، تقودها الحياة إلى المصحّة النفسية بعد ان تتقمّص الدّور وتحديداً شخصية الاميرة "زمرّد"، وترتدي ملابسها حتى بعد ان تغادر موقع التصوير وقبلها، نراها تتقمّص دور "الراقصة" فتخرج الى الشوارع وسط دهشة الناس الذين يجدون في طريقهم فتاة ترقص امام الملأ. القصة تأليف مازن طه إخراج إيلي حبيب بطولة ماغي بو غصن، ​قيس الشيخ نجيب​، ​جيسي عبدو​ ووسام صباغ. إنتاج شركة "​إيغل فيلمز​" لصاحبها السيد ​جمال سنان​.

مسلسل "الحب الحقيقي" - الجزء الثاني

مسلسل لبناني درامي إجتماعي عرض بجزئه الأول في شهر تشرين الأول2017 واستكمل بجزء ثانٍ خلال شهر رمضان 2018، هو مأخوذ عن قصة المسلسل المكسيكي "الحب الحقيقي". تحكي قصة المسلسل عن بطلة العمل "نورا" التي تعيش مع عائلتها الأرستقراطيّة والدتها نهلة داوود "أسمى" ووالدها ​أسعد رشدان​ "عادل" وشقيقها "وائل" الياس الزايك، كما تربطها علاقة حبّ سريّة بشاب يُدعى "رامي" ​نيكولا معوض​. ويدخل أفراد العائلة في دوامة من الصراعات، يُخيّم عليها جبروت والدة تُصِرّ على عيش حياة الترف، مهما كلّف الأمر، لتتطور الأحداث مع دخول "راكان" ​جوليان فرحات​ الى حياة "نورا" وعائلتها، محاولاً تغيير مسار مخطّطاتها وسعيها للزواج بحبيبها "رامي". جرأة "راكان" وطموحه سيدفعانه لمحاولة الفوز بقلب "نورا" بكلّ الوسائل. المسلسل من إخراج جوليان معروف، وانتاج الـlbci ومي أبي رعد، وكتبت السيناريو الخاص به مجموعة من الكتاب الشبان.

مسلسل "​موت أميرة​" ​​​​​​​

تتناول الأحداث قصة اجتماعية رومانسية تجري أحداثها في الستينيات من القرن الماضي، حيث تتعرض إحدى الفتيات الفقيرات وتُدعى "أميرة" ​شيراز​ التي اطلت كممثلة للمرة الأولى للعديد من المشاكل، وتجد نفسها وحيدة في مهب الرياح بعد أن كانت تنتمي الى عائلة غنية وأعطاها والدها الى عائلة فقيرة بعدما قتل والدتها وقتل نفسه ويشاء القدر أن يتم إنقاذ حياة والدتها كارمن لبس وتبدأ رحلتها في البحث عن طفلتها. المسلسل عرض على شاشة "الجديد" ويحمل توقيع المخرج عاطف كيوان وتأليف طوني شمعون بطولة كارمن لبس، مازن معضم، شيراز، ​جورج شلهوب​، ​ألسي فرنيني​، بيار شمعون، جان قسيس، أسعد رشدان وأنطوانيت عقيقي.

​​​​​​​مسلسل "​ومشيت​"

​​​​​​​ومشيت هو مسلسل لبناني عرض في شهر رمضان المبارك لعام 2018، بث حصريا على شاشة "إم تي في" اللبنانية، يحكي قصة ​كارين رزق الله​ "مايدا" الزوجة الحامل التي تخلّت عن زوجها "أمل" ​بديع أبو شقرا​ العقيد في الجيش اللبناني وهاجرت إلى كندا، وقررت العودة بعد ستة عشر عاماً، لتعيد إحياء ذكريات الماضي واستحضار المعاناة التي عاشتها وأدت بها إلى الهجرة مع جنين من دون علم الوالد بحملها. خيوط الحكاية بدأت تتضح بجلاء، السبب الذي أجبر "مايدا" على السفر حاملاً تاركة خلفها زوجاً اتهمته بأنه السبب وراء موت طفلها في حادث اغتيال، وسبب عودتها هو إصابتها بمرض السرطان الذي يهدد حياتها ويجعل أيامها معدودة، لذا قررت إخبار زوجها بالابنة التي لم يعرف بها وطرح العمل قضيّة شهداء الجيش اللبناني وتضحياته. العمل من تأليف كارين رزق الله وإخراج شارل شلالا، بطولة كارين رزق الله، بديع أبو شقرا و​رنده كعدي​.

مسلسل "​الهيبة​ العودة" - الجزء الثاني​​​​​​​

​​​​​​​من تأليف هوزان عكو، سناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وإخراج ​سامر برقاوي​، ومن انتاج الصباح، بطولة ​تيم حسن​، و​نيكول سابا​ والتي حلت بدلاً من نادين نسيب نجيم بطلة الجزء الأول و​منى واصف​ وأويس مخللاتي وعبدو شاهين روزينا لاذقاني، عرض المسلسل على قناة "إم بي سي "1، و"إم تي في" اللبنانية.

اعتمد الجزء الثاني من المسلسل في أحداثه على الفلاش باك وهي العودة إلى أسباب أحداث الجزء الاول، وتدور أحداثه حول الثأر من أجل مقتل والد جبل شيخ الجبل من طرف عائلة السعيد، وبعدها تنخرط العائلتان في صراعات عشائرية لا نهاية لها، ومع دخول شخصيات جديدة لها حسابات معلقة مع عائلة "شيخ الجبل" وما ينتج عن هذه الحسابات من تعقيدات يتصدى لها جبل منفرداً.

وشارك في البطولة ممثلون مخضرمون ظهروا في هذا الجزء نذكر منهم رفيق علي أحمد، وعبد المجيد مجذوب، ونقولا دانيال، وختام اللحام، وكذلك تشارك ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا وخالد السيد، وميرفا القاضي وعباس جعفر.

بعد رمضان حوالى (ثلاثة أشهر) انطلق عرض المسلسلات حملت معها دسامة في طرح المواضيع بإنتاج ضخم وأعمال لبنانية بحتة، منها:

مسلسل "​ثورة الفلاحين​"

م ​​​​​​​سلسل لبناني تاريخي عرض في أيلول 2018 على شاشة "ال بي سي أي" من تأليف ​كلوديا مارشليان​ إخراج ​فيليب أسمر​ انتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها السيد جمال سنان. يتحدث عن حقبة تاريخية ما بين 1858 إلى 1860، تتناول قصصاً من صلب تاريخ اللّبنانيين السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وعن أحداث عايشوها، جمعت بينهم حيناً، وفرّقتهم أحياناً. تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات من القرن التاسع عشر، ويروي قصة عائلة "نسر نسر" التي تعيش "إقطاعها" المُسيّج بالحرس والعسكر في ضيعة جميلة من ضيع لبنان، حيث يعيش الفلاحون أيضاً ضمن بيوت صغيرة جهّزتها العائلة لهم في البساتين، ووزّعت عليهم الأعمال والمهمات، للعمل لديها وتحت رحمتها. أحداثه تُنذر بصراعات خطيرة ستظهَر. صراعات عاطفية، إنسانية، طبقية، وإجتماعية، بين العائلة والفلاحين، وحتى بين أبناء العائلة الواحدة. إنّه التمرّد على الظلم والطغيان والعبوديّة، ثورة في وجه الإقطاع الذي يُميّز طبقياً، إجتماعياً، وحتى غراميا. المسلسل من بطولة تقلا شمعون، ورد الخال، باسم مغنية، كارلوس عازار، نقولا دانيال، وسام حنا ​إيميه صياح​ سارة أبي كنعان ونيكولا مزهر، مارينال سركيس واعظم ما في هذا العمل انه يجمع كمّاً هائلاً من الممثلين اللبنانيين.

مسلسل "​حنين الدم​"

ي ​​​​​​​عرض على محطة "الجديد"، من بطولة ​عمار شلق​، ​فيفيان أنطونيوس​، جو صادر، علي منيمنة، باتريك مبارك، جوي الهاني، مونيانا المقهور، بولين حداد، ونيكول طعمة، إخراج وإنتاج إيلي معلوف، كتابة زينة عبد الرازق​​. القصة تعود بداياتها إلى عام 1978، حيث العائلة المؤلفة من أبوين وولدين كل ولد مختلف عن الآخر في كل شيء فالأول يعمل بكد ونشاط بينما الثاني مدمن على القمار والنساء ودائماً في شجار مع بعضهما الى أن يقوم والدهما بالذهاب إلى كاتب العدل ويسجل كل أملاكه باسم واحد منهما، هنا تبدأ الاحداث الكبرى. المسلسل مليء بالتطورات من تجارة غير سليمة الى مخدرات الى القمار الى العلاقات المشبوهة الى القتل، كل هذه الاحداث وتسلسلها تشكل عامل دفع وقوة في نجاح المسلسل والتعلق بمتابعته.

​​​​​​​مسلسل "​حبيبي اللدود​"

​​​​​​​تدور أحداث المسلسل حول ابنة زعيم سياسي كبير، تقع في حب مقاتل في حزب آخر معاد لسياسة والدها، مما يوقعها في الكثير من المواقف والمشاكل. تأليف منى طايع، إخراج سيزار حاج خليل بطولة ​يورغو شلهوب​ وفادي إندراوس وعلي منيمنة و​روان طحطوح​ وسينتيا مكرزل جوانا حداد وبيدرو طايع ووجيه صقر وغيرهم.

مسلسل "​إم البنات​" ​​​​​​​

يتناول قصة "فرح" التي لا تملك من الفرح سوى الاسم. منذ أن فقدت زوجها ليلة عيد الميلاد، تعيش "إمّ البنات" كارين رزق الله في جوٍّ من الفقر والأسى والخوف الدائم من جارها الذي يرغب في طردها من منزلها، وجارتها المقربة منها وتجسد دورها الممثلة ​ليليان نمري​.

حين تقبل "فرح" بالمشاركة في معرض ميلاديّ لبيع الحلويات، تتعرّف على "مايكل" ​جيري غزال​، وهو شاب ثريّ متفائل بالحياة. لقاءٌ سيغيّر حياتها ونظرتها للأمور ولمعنى العيد. القصة من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر.

​​​​​​​مسلسل "​كارما​"

عرض على شاشة "أم تي في" يحكي قصة "كريم" رودني حداد الذي يعيش في حالةٍ من الضياع بعد زواجه من "هند" ​ستيفاني صليبا​ التي تعامله وأولاده معاملةً سيّئة وتطلب منه باستمرار بيع مصنع النبيذ والأرض اللذين ورثهما عن أجداده والذهاب للعيش في بيروت. وحين تترك هند المزرعة للقاء عشيقها في بيروت، تلتقي بفتاةٍ تشبهها تماماً "هيا" فتبدأ رحلة كشفِ ألغازٍ ستغيّر جميع مخطّطاتها لتكتشف لاحقا أنها أختها التوأم. القصة من تأليف سلام كسيري إخراج ​رودني الحداد​ المسلسل يظهر قدرات ستيفاني صليبا في أداء أدوار مركبة وصعبة، لأكثر من شخصية تتسم بالتناقض في الشكل والمضمون.

مسلسل "​بيروت سيتي​" ​​​​​​​

العمل يحكي قصة 4 نساء ينتمين إلى بيئات مختلفة تجمعهّن علاقة صداقة، هنّ بطلات حكاية يمتزج فيها الفرح بالحزن، الابتسامة بالدموع، الحب والرومانسية بالكره والغدر والانتهازية في بيروت، وينقل مشاكلهن العاطفية والاجتماعية. العمل إخراج سيرج أوريان، كتابة ناديا طبارة وبطولة دانييلا رحمة، ساشا دحدوح، ​سينتيا صموئيل​، وليا أبو شعيا، مارك حاتم، وليد العلايلي.

​​​​​​​مسلسل "العاصي- ​البيت الأبيض​"

عرض على شاشة الجديد. إﺧﺮاﺝ فانيا عون وﺗﺄﻟﻴﻒ كريستين بطرس، يلعب بطولته جويل داغر، ​جيسكار أبي نادر​، كاتيا كعدي وغيرهم تدور أحداث العمل حول عائلة "الأبيض" التي تشتهر بتجارة النفط، وهي واحدة من أغنى العائلات في لبنان، حيث يعمل عميد العائلة، وهو الخواجة جواد الذي يقوم بدوره ​جهاد الأطرش​، على معالجة الخلافات التي تنشأ بين أبنائه الثلاثة: إيوان وعاصي وعامر، حتى لا تتفتت الثروة التي جمعها بينهم من ناحية، وكي يحافظ على تماسك العائلة من ناحية أخرى.