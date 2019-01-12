بالصور| ديانا كرازون "فراشة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة ديانا كرازون صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "كرازون" كالفراشة، مرتدية فستانًا طويلًا من اللون الأسود، نالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن اَخر أعمال الفنانة ديانا أغنية تتر مسلسل "روز باريس"، وهي من ألحان وتوزيع جاسم الشايع.

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