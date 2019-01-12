شاهد… محمد منير يفاجىء رانيا يوسف بسؤال محرج!

كتب امير فتحي في السبت 12 يناير 2019 06:51 صباحاً -

حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة بحلقة الأمس من برنامج “أنا وبنتي”، المذاع على فضائية “ON E”، والذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما،

وفاجأ محمد منير ضيفته بسؤال محرج، خلال الحلقة، حيث قال: “هل الستات بتبوظ بعض؟، فيه ناس كتير بتقول كده”.

فأجابت رانيا: “آه ده حقيقي” وأضافت: “فعلا الستات بتبوظ بعض وبيخربوا على بعض، والرجالة أحيانا برضه، بس الرجالة كبيرهم في القعدات يقولوا مراتي مش مريحاني أو أنا مش مرتاح، أو مراتي نكدية، بس الستات لما بتقعد مع بعض بيقولوا تفاصيل التفاصيل، فالطبيعي الستات بتنصح بعضها على حسب المشكلة، وفيه ناس تبقى على حسب النية، فيه ناس عاوزة تخربها، فبتخربها”.