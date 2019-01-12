السعودية رهف القنون وهي بطريقها إلى كندا: “I did it”

كتب امير فتحي في السبت 12 يناير 2019 05:06 صباحاً -

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، عدة تغريدات على صفحتها بتويتر وهي بطريقها الى كندا.

وكانت بين التغريدات صورة لها وهي بالطائرة المتجهة لكندا وهي تحمل جواز سفرها السعودي وعلقت على الصورة “i did it” لقد فعلتها.

وكتبت في تغريدة أخرى بأنها تتقدم بالشكر إلى كل من ساندها في محنتها مؤكدة بأنها لم تحلم يوما بأن يكون لها هذا العدد من المحبين والداعمين لـ”قضيتها” ما يمثل حافزا لها لتكون أفضل.

وكان رئيس إدارة الهجرة في تايلاند قال الجمعة، إن الفتاة السعودية التي فرت إلى تايلاند، وقالت إنها تخشى تعرضها للقتل على أيدي أسرتها قد حصلت على حق اللجوء في كندا.

وأضاف المسؤول التايلاندي سوراشات هاكبارك، “أن رهف محمد القنون (18 عاما) ستسافر على رحلة للخطوط الجوية الكورية من بانكوك إلى سول مساء الجمعة، قبل أن تستقل طائرة متجهة إلى كندا”.

وقال سوراشات “لقد منحتها كندا حق اللجوء… ستغادر الليلة الساعة 11.15 مساء (بالتوقيت المحلي)”.