فستان رانيا يوسف “الهوت شورت” الشهير في امتحان جامعي.. ما حدث أذهل الطلاب

كتب امير فتحي في السبت 12 يناير 2019 12:53 صباحاً -

فوجئ طلاب من جامعة سوهاج المصرية بسؤال غير متوقّع تضمّنه الامتحان في إحدى المواد.

وجاء في السؤال، بحسب ورقة الامتحان التي تم تناقل صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثاً غريباً أثار الرأي العام”. وتبع ذلك مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالموضوع.

وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر المواقع.

يشار إلى أن الممثلة أثارت الجدل أيضاً بعد ظهورها في برنامج “أنا وبنتي” الذي يقدمه الفنان المصري شريف منير وابنته أسما عبر شاشة قناة ON E.

وتعليقاً على موضوع “النكد” في الحياة الزوجية قالت: “بعد عودة الرجل من العمل طيلة النهار تكون طاقته مستنفذة. ولهذا لا تجد المرأة وقتاً تمضيه معه”.

واعتبرت أنّ مقابل كلّ جنيه يصرفه الرجل تدفع المرأة ثمناً من الصبر والتحمل. ورداً على قول الفنان: “أنتم ملائكة”، أجابت: “لا لسنا ملائكة، نحن شياطين، لكن شياطين طعمين قمرات”.