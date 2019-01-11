شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية للفيلم القصير" يستقبل أفلام الطلبة ويعلن عن لجنة المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، برئاسة المخرج الشاب محمد محمود، عن فتح باب استقبال أفلام الطلبة للمشاركة فى الدورة الخامسة خلال الفترة من 15 يناير وحتى نهاية فبراير المقبل، فى الوقت نفسه تستمر لجنة المشاهدة فى العمل على انتقاء مجموعة من أفضل الإنتاجات العربية لتقديمها لجمهور الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل، وتتكون اللجنة من مجموعة متنوعة من النقاد السينمائيين وهم محمود مهدى، أندرو محسن، دانيال تانيليان، إسراء إمام، محمد كسبر، محمد أحمد، ونادين يوسف.

وكشف المخرج مونى محمود، المدير الفنى للمهرجان، أنهم استقبلوا خلال الأشهر الماضية أكثر من 500 فيلم بين روائى ووثائقى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أول دفعات الأفلام المقبولة مع بداية شهر مارس المقبل، مضيفا أن إدارة المهرجان كثفت من الاجتماعات التحضيرية بغرض تقديم شكل مغاير للمهرجان على كل الأصعدة، مما يحقق إقبالا جماهيريا أكثر.