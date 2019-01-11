بالصور: توبا بويوكستون مع ابنتيها في المطار وهذا ما قالته للصحافيين

شاركت الممثلة توبا بويوكستون في افتتاح معرض المصممة التركية "زينب إرول" للمجوهرات في نيشانتاشي مساء أمس، ورفضت الردّ على أسئلة الصحافيين المتعلّقة بحياتها الخاصة، معتبرة أنّ المعرض خاص بزينب، وأنّ الاهتمام يجب أنّ يوجّه لها ولتصاميمها.

وكانت توبا قد شوهدت قبل أيام مع ابنتيها توبراك ومايا في مطار اسطنبول، وعندما سألها الصحافيون إلى أين تتجهن؟ ردّت "اكتبوا ما شئتم".

وقد ضاقت توبا بحسب المقربين منها ذرعاً بتدخّل الصحافيين في حياتها، بدءاً من قصّة طلاقها، وحتى علاقتها بحبيبها أوموت أفيرجان، وقرّرت مع بداية العام الجديد أن تتعامل بحزم مع أي محاولة لاختراق حياتها الخاصّة.

وكانت توبا قد قضت عطلة رأس السنة في إيطاليا مع أوموت، ولدى سؤال الصحافيين الذين التقوها في المطار عمّا إذا كان حبيبها سيعرض عليها الزواج، قالت "نحن لا نخطّط لشيء، عسى أن تقدّم لنا الحياة كل ما هو جميل".

يذكر أنّ توبا غائبة عن الشاشة الصغيرة وآخر عملٍ لها كان مسلسل "الشجاع والجميلة" الذي قدّمته العام الماضي مع كيفانش تاتليتوغ.