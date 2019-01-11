هاندا أرتشيل قلقة... والدتها ليست بخير

لا تزال والدة الممثلة هاندا أرتشيل تخوض معركة شرسة مع مرض السرطان، ولا تزال الفنانة حريصة على مرافقة والدتها في كل تفاصيل علاجها.

وجديد رحلة كفاح والدة هاندا، انتكاسة جديدة مطلع العام الجديد تعرّضت لها، عندما كانت ابنتها في موقع التصوير، ما دفع بالطبيب المعالج إلى الاتصال بهاندا كي تكون إلى جانب والدتها التي كانت تشعر بألم شديد.

وعلى الفور، قامت هاندا بإيقاف التصوير وذهبت إلى المستشفى كي تكون إلى جانبها.

يذكر أن هاندا أرتشيل تقوم بتصوير مسلسل Halka، حيث تلعب واحداً من أجرأ وأجمل أدوارها وقد تحدّثت عن دورها في مقابلة صحفية قائلة "ألعب دور ماغدا، امرأة لديها عالمها الخاص، وتحب الدخول لعوالم أخرى. دائماً تعرف الخطوة التالية الصحيحة، شجاعة وذكية".

وعن قصّة المسلسل قالت "قصّة المسلسل قويّة جداً، لدينا سيناريو أصلي بالتالي المسلسل ليس مستنسخاً عن قصّة أجنبيّة، وتمّت كتابة الشخصيات بشكل عميق. سنشاهد منظمة تلامس حياة الشخصيات وسنرى عواقب ذلك".

وعن تصوير العمل قالت " التصوير يسير بشكلٍ ممتع جداً. حالياً ليس لدي جدول تصوير متعب، فشركة الإنتاج حسّاسة جداً حول ساعات العمل المحدّدة وأيام العمل. لذا يمكنني أن أكون مع أمي وأيضاً أقوم بعملي".