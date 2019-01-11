حقيقة منع أبلة فاهيتا من الظهور مجدداً.. إليك التفاصيل

قالت مصادر من داخل برنامج «أبلة فاهيتا»، إن الموسم السابع لن يعرض على شاشة قناة «cbc»، بالرغم من تصوير بعض حلقاته.

وأضاف المصدر، أن إدارة القناة الجديدة برئاسة الإعلامي سمير يوسف، زوج الإعلامية منى الشاذلي، قد رفض عرض البرنامج، بدعوى أنه لا يناسب السياسة الجديدة التي تتبعها القناة، والتي تهدف إلى صناعة الإعلام الهادف والتوعوي، الذي يبتعد عن الجراءة أو الخروج عن السياق الاجتماعي العام.

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وأوضح المصدر، أنه كان من المفترض أن يعرض البرنامج في شهر سبتمبر الماضي، لكن إدارة القناة أجلت موعد العرض لأكثر من مرة، وبات في حكم المؤكد خروج البرنامج من حسابات «CBC» خلال الفترة المقبلة.

أبلة فاهيتا من الدوبلكس برنامج كوميدي ساخر يستضيف شخصيات فنية وإعلامية ورياضية، وعرضت قناة «CBC» مواسمه الستة الماضية على شاشة القناة.