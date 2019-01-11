بوراك أوزجفيت يشارك فهرية أفجان أسبوع الموضة في قطر .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» مع زوجته الفنانة فهرية أفجان إلى قطر في رحلة قصيرة، يعودان بعدها سريعاً إلى إسطنبول، حيث دخلت فهرية شهرها السادس من الحمل.

بوراك وزوجته وافقا على المشاركة في فعاليات أسبوع التصميم في الدوحة ضمن مهرجان التسوق بقطر، ومن المقرر أن يلتقي الثنائي بمحبيهما في عدد من عروض الأزياء المنتظر أن يحضرها الزوجان.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في مسلسل «طائر النمنمة»، وقد تلقى النجمان حديثاً عرضاً من إحدى المجلات العربية في دبي، بمبلغ يصل إلى مليون دولار على الزوجين، مقابل نشر أول صورة لطفلهم المنتظر حصرياً عليها، إلا أن النجمين رفضا العرض.

من ناحية أخرى، يستعد بوراك أوزجفيت لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى»، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».