ظافر العابدين بطلاً للنسخة العربية من المسلسل التركي «عروس إسطنبول»

رنا صلاح الدين - اختارت شركة MBC Studios النجم التونسي ظافر العابدين لبطولة النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير «عروس إسطنبول».

وفي الوقت الذي سيجسد فيه ظافر، الشخصية التي جسدها النجم التركي أوزجان دينيز في نسخة العمل التركية، تم ترشيح الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لتشاركة بطولة العمل، ومن المنتظر أن تجسد فيه الشخصية التي ظهرت بها الفنانة التركية اسلي أنفر في نسخة المسلسل التركية.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه ظافر الموافقة على بطولة المسلسل بشكل رسمي، احتفل فانز الفنان التونسي بهذا الخبر، خاصة أن «عروس إسطنبول» حقق نجاحاً قوياً ونسب مشاهدة مرتفعة في تركيا، ومازال يُعرض الموسم الثاني منه حتى الآن.

يُذكر أن ظافر العابدين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «ليالي أوجيني» الذي شارك في بطولته أمام أمينة خليل، ليلى عز العرب، إنجي المقدم، مراد مكرم، انتصار، نادين، وهو العمل الذي يُعاد عرضه حالياً عبر شاشة cbc.